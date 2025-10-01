  1. Inicio
¿Quiénes son los dos jugadores que militan en Alemania llamados a la Sub-21 de Honduras?

Uno de ellos formó parte de las selecciones menores de Alemania y vestirá por primera vez la camiseta de Honduras

  • 01 de octubre de 2025 a las 14:18
¿Quiénes son los dos jugadores que militan en Alemania llamados a la Sub-21 de Honduras? La Bicolor se prepara para los Juegos Centroamericanos y tendrá legionarios que están en el Viejo Continente.

Foto: Cortesía redes
La Federación hizo la convocatoria a un microciclo, pero gran parte de los jugadores estarán en los Juegos Centroamericanos que se disputarán en Guatemala.

Foto: Cortesía redes
El primero es Leonardo Posadas del Hamburgo. La Selección de Honduras Sub-21 se prepara para competir y defender el bicampeonato en el fútbol masculino en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se desarrollarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

 Foto: Cortesía redes
Leonardo García Posadas fue parte de las selecciones menores de Alemania, disputando partidos oficiales a nivel Sub-16, Sub-17 y Sub-19, anotó un gol con su país de nacimiento. Su madre es hondureña y de padre cubano.

 Foto: Cortesía redes
Él fue visitado en Alemania hace meses por parte del técnico Reinaldo Rueda. Anteriormente estuvo en las inferiores del Borussia Dortmundt.

 Foto: Cortesía redes
Posadas nació en Alemania y hasta pudo haber jugado el Mundial Sub20 actual con la selección de Cuba por sus raíces, pero declinó al elegir a Honduras.

Foto: Cortesía redes
El otro jugador es delantero Nayrobi Vargas, de 19 años, milita en el Mainz II de Alemania.

Foto: Cortesía redes
Su 1.90 de estatura es imponente, en los registros tiene partidos con categoría Sub-21 y Sub-23 en la temporada actual, su segunda en Europa para el nacido en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes
Este joven delantero podría ser llamado posteriormente a la selección mayor de Honduras por sus condiciones y presente en Alemania.

Foto: Cortesía redes
Honduras Sub-21 tiene en su espalda defender la corona de las dos ediciones anteriores y afianzarse en este proceso olímpico, el evento en Guatemala otorgará tres plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Misma que dará boletos a los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, Perú.

 Foto: Cortesía redes
