¿Quiénes son los dos jugadores que militan en Alemania llamados a la Sub-21 de Honduras? La Bicolor se prepara para los Juegos Centroamericanos y tendrá legionarios que están en el Viejo Continente.
La Federación hizo la convocatoria a un microciclo, pero gran parte de los jugadores estarán en los Juegos Centroamericanos que se disputarán en Guatemala.
El primero es Leonardo Posadas del Hamburgo. La Selección de Honduras Sub-21 se prepara para competir y defender el bicampeonato en el fútbol masculino en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se desarrollarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.
Leonardo García Posadas fue parte de las selecciones menores de Alemania, disputando partidos oficiales a nivel Sub-16, Sub-17 y Sub-19, anotó un gol con su país de nacimiento. Su madre es hondureña y de padre cubano.
Él fue visitado en Alemania hace meses por parte del técnico Reinaldo Rueda. Anteriormente estuvo en las inferiores del Borussia Dortmundt.
Posadas nació en Alemania y hasta pudo haber jugado el Mundial Sub20 actual con la selección de Cuba por sus raíces, pero declinó al elegir a Honduras.
El otro jugador es delantero Nayrobi Vargas, de 19 años, milita en el Mainz II de Alemania.
Su 1.90 de estatura es imponente, en los registros tiene partidos con categoría Sub-21 y Sub-23 en la temporada actual, su segunda en Europa para el nacido en San Pedro Sula.
Este joven delantero podría ser llamado posteriormente a la selección mayor de Honduras por sus condiciones y presente en Alemania.
Honduras Sub-21 tiene en su espalda defender la corona de las dos ediciones anteriores y afianzarse en este proceso olímpico, el evento en Guatemala otorgará tres plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Misma que dará boletos a los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, Perú.