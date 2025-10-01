¿Quiénes son los dos jugadores que militan en Alemania llamados a la Sub-21 de Honduras?

Honduras Sub-21 tiene en su espalda defender la corona de las dos ediciones anteriores y afianzarse en este proceso olímpico, el evento en Guatemala otorgará tres plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Misma que dará boletos a los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, Perú.