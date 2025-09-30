FFH: Julián Martínez será baja para Honduras en la Eliminatoria de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Siguen llegando malas noticias para la selección de Honduras y Reinaldo Rueda. La Bicolor ha sufrido su tercera baja para los juegos contra Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026. Tal y como adelantó EL HERALDO desde temprano, Rueda no iba a conocer con Julián Martínez, jugador del Alverca de Portugal que la jornada del pasado fin de semana no estuvo presente por problemas físicos. El motivo de su ausencia es debido a una carga en su gemelo derecho. Su club ha decidido cuidarlo y no cederlo a la Bicolor. Su lugar seguramente será tomado por Luis Vega, quien ha venido recuperando su nivel con Motagua.

Julián Martínez se une a la baja de Denil Maldonado, quien fue operado tras sufrir una lesión en el tobillo derecho, quedando descartado para los próximos partidos de eliminatoria mundialista contra Costa Rica y Haití, además de la baja de David Ruiz, reportadas recientemente en septiembre de 2025.

Comunicado de la FFH sobre la lesión de Julián Martínez

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) informa el resultado de los estudios médicos practicados en Portugal al jugador Julián Martínez, integrante de la Selección Nacional. Dichas valoraciones fueron realizadas por el cuerpo médico de su club en Portugal, tras presentar molestias en la rodilla derecha. El informe especializado concluye como diagnóstico principal un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que requiere intervención quirúrgica.