David Ruiz es operado y será baja lo que resta de Eliminatoria Mundialista

Miami, Estados Unidos.- ¡Malas noticias! La Selección de Honduras recibe un duro golpe a tan solo 15 días de enfrentar a Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en busca del boleto para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de David Ruiz, futbolista del Inter Miami, quien fue operado con éxito de su lesión, según informó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) a través de sus redes sociales, enviándole mucho ánimo y deseándole una pronta recuperación.

El Heraldo conoció que la recuperación de David Ruiz será de 2-3 meses, es decir, el futbolista del Inter Miami se pierde todo lo que resta de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que el joven mediocampista, de 21 años, ingresó al minuto 65 en lugar de Edwin Rodríguez en el partido ante Nicaragua, el pasado 9 de septiembre, pero se vio obligado a abandonar el terreno de juego debido a molestias físicas, dejando a la Bicolor con 10 jugadores durante los últimos 10 minutos. Por esta razón, Ruiz fue sometido a una cirugía para tratar su lesión muscular, lo que lo descarta para los partidos del 9 y 13 de octubre contra Costa Rica y Haití, correspondientes a la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Aunque el técnico de Las Garzas, Javier Mascherano, había mencionado que existía la posibilidad de que el jugador regresara antes de la fecha FIFA, finalmente Ruiz optó por someterse a la cirugía para resolver de una vez por todas su problema en los isquiotibiales.