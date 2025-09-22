Marathón enfrentará a poderoso club mexicano y tendrá actividades especiales por su centenario

Para este fiesta de su centenar, los verdolagas tendrán la posibilidad de disputar un partido histórico para que sus fieles aficionados lo puedan disfrutar a lo grande.

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Marathón festeja este año su centenario y para celebrarlo ha comenzado desde ya con sus preparativos con muchas actividades incluidas.

Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre.

El partido está previsto para disputarse en el estadio Francisco Morazán y será a partir de las 7:00 de la noche.

La respuesta del Pachuca a Marathón fue positiva. "Nos honra formar parte de esta histórica celebración y confirmamos con entusiasmo nuestra participación en dicho encuentro, reconociendo la trayectoria y legado del Club Deportivo Marathón en el fútbol hondureño y regional".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El equipo mexicano tiene previsto llegar a San Pedro Sula, el próximo 13 de noviembre en un vuelo chárter y después del compromiso tiene previsto su regreso a suelo azteca.

No será la primera vez que los verdes enfrenten a clubes mexicanos, pues en Concacaf ha tenido la posibilidad de hacerlo.