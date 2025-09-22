Alajuelense vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- Se vienen los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los que abren el telón son el Alajuelense ante el Motagua.

El partido de ida de esta llave está programado para que de inicio para que de inicio a las 8:00 de la noche en la cancha del estadio Estadio Alejandro Morera Soto.

Los 'Azules' llegaron a esta fase de la Copa Centroamericana luego de quedar como líderes del Grupo C, mientras que el equipo tico como segundo en el A.

El Alajuelense llega a este encuentro luego de derrotar como local al Liberia y a San Carlos, ambos por marcador de 2-0, ahora recibe a Motagua.

Los comandados por Javier López han tenido un torneo de altibajos, en su último compromiso no pasó de un empate sin goles como local contra el Jitcalpa, antes derrotó de visita al Platense.

El último dato que hay entre estos dos equipos fue la goleada del Alajuelense de 5-1 ante el Motagua con doblete de Joshua Navarro, otro de Doryan Rodríguez, Michael Barrantes y Johan Venegas; por los azules desconót Agustín Auzmendi.

Ahora se juegan una nueva llave, ese boleto que los lleve a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.