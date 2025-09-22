  1. Inicio
Alajuelense vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana

El Motagua va a una dura visita ante el Alajuelense en el inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

  • 22 de septiembre de 2025 a las 17:10
Motagua llega con la ilusión de sacar un buen resultado en casa del Alajuelense.

 Imagen: Rigoberto Dias

Alajuela, Costa Rica.- Se vienen los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los que abren el telón son el Alajuelense ante el Motagua.

El partido de ida de esta llave está programado para que de inicio para que de inicio a las 8:00 de la noche en la cancha del estadio Estadio Alejandro Morera Soto.

Los 'Azules' llegaron a esta fase de la Copa Centroamericana luego de quedar como líderes del Grupo C, mientras que el equipo tico como segundo en el A.

El Alajuelense llega a este encuentro luego de derrotar como local al Liberia y a San Carlos, ambos por marcador de 2-0, ahora recibe a Motagua.

Los comandados por Javier López han tenido un torneo de altibajos, en su último compromiso no pasó de un empate sin goles como local contra el Jitcalpa, antes derrotó de visita al Platense.

El último dato que hay entre estos dos equipos fue la goleada del Alajuelense de 5-1 ante el Motagua con doblete de Joshua Navarro, otro de Doryan Rodríguez, Michael Barrantes y Johan Venegas; por los azules desconót Agustín Auzmendi.

Ahora se juegan una nueva llave, ese boleto que los lleve a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Hora y canal dónde verlo en vivo

Hora: 8:00 PM
Canal: ESPN y Disney plus

Partidos de Copa Centroamericana

Martes
Alajuelense - Motagua (8:00 PM)

Miércoles
Xelajú - San Miguelito (8:00 PM)
Real España - Plaza Amador (8:00 PM)

Jueves
Cartaginés - Olimpia (8:00 PM)

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
