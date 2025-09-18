Tabla de posiciones del torneo Apertura: Marathón no aprovecha y podría perder liderato

Tegucigalpa, Honduras.- El Marathón prácticamente desaprovechó la oportunidad de poder escaparse en la cima del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los dirigidos por Pablo Lavallén podían seguir como líderes con mayor ventaja de puntos pero no pudieron ante los Lobos de la UPNFM y terminaron rescatando un empate de 2-2 en el Emilio Williams de Choluteca.

El Olimpia en su última presentación se salvó de una derrota ante el Olancho FC y terminó con un empate de 2-2 en el Nacional en un partido que se disputó la noche del miércoles y se terminó este jueves con debido a que había sido suspendido por fuerte lluvia en la capital.

Hasta el momento el Marathón es líder con 19 puntos, lo sigue Olimpia con 18 pero con un juego menos, de igual forma el Olancho que es tercero con 16 unidades.

Un poco mas abajo está Motagua como cuarto con 14 puntos, misma cantidad tiene el Juticalpa, Platense es sexto con 13, lo sigue Lobos UPN con la misma cantidad, Real España se ha ido quedando y ahora es octavo con 11.