Tabla de posiciones del torneo Apertura: Marathón no aprovecha y podría perder liderato

Esta jornada ha dejado nuevo líder en la tabla de posiciones, Olimpia ha cedido el puesto

  • 18 de septiembre de 2025 a las 11:15
El Marathón es el nuevo líder del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- El Marathón prácticamente desaprovechó la oportunidad de poder escaparse en la cima del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los dirigidos por Pablo Lavallén podían seguir como líderes con mayor ventaja de puntos pero no pudieron ante los Lobos de la UPNFM y terminaron rescatando un empate de 2-2 en el Emilio Williams de Choluteca.

El Olimpia en su última presentación se salvó de una derrota ante el Olancho FC y terminó con un empate de 2-2 en el Nacional en un partido que se disputó la noche del miércoles y se terminó este jueves con debido a que había sido suspendido por fuerte lluvia en la capital.

Hasta el momento el Marathón es líder con 19 puntos, lo sigue Olimpia con 18 pero con un juego menos, de igual forma el Olancho que es tercero con 16 unidades.

Un poco mas abajo está Motagua como cuarto con 14 puntos, misma cantidad tiene el Juticalpa, Platense es sexto con 13, lo sigue Lobos UPN con la misma cantidad, Real España se ha ido quedando y ahora es octavo con 11.

En los últimos lugares se encuentra Génesis PN con siete unidades al igual que el Choloma y en la cola se quedó solo el Victoria con tres.

Tabla de posiciones del fútbol de Honduras

DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones avanzan a la segunda ronda que será desarrollada con dos triangulares. El primero y segundo lugar serán cabezas de serie en esa ronda previa de cara a la gran final.

