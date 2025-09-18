Olimpia se salva de la derrota ante el Olancho en partido reprogramado

Tegucigalpa, Honduras .- Olimpia y el Olancho FC se enfrentaron este jueves para completar los minutos restantes del partido que inició el miércoles por la noche pero debido a la lluvia se suspendió.

El resultado final del partido fue de 2-2 en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa, José Mario Pinto anotó para los 'Albos', Diego Rodríguez y Rodrigo de Olivera para los 'Potros'.

El equipo de Eduardo Espinel salió decidido en busca de ese gol que les diera el empate ya que en la noche del miércoles el Olancho se había ido ganando 0-1 con el tanto de Rodríguez, pero debido a la lluvia se tuvo que suspender al minuto 51.

Fue José Mario Pinto que se encargó de darle el empate al Olimpia tras un pase Jorge Álvarez, se generó su espacio y luego soltó zapatazo de zurda para mandarla a guardar al minuto 66.

Tres minutos después volvió a hacerse presente en el marcador el número siete del Olimpia que aprovechó un rechazo de la defensa del Olancho y parecía que los de Espinel se quedaban con el triunfo.

Se vino la respuesta del equipo de Reinaldo Tilguah, pase de Alex López a Ángel Delgado que pasó de su territorio al campo del Olimpia, se la filtró a a Diego Rodríguez que centró para que llegara Rodrigo de Olivera de cabeza para poner el 2-2.

Olancho se la creyó que podía quedarse con el triunfo, peligroso ataque desde la izquierda, otro centro de Diego que logró quedarle a Óscar Almendarez que amagó con patear de derecha quitándose al defensor y tiró de zurda, pero Kevin Güity la sacó con la mano, el árbitro sanciona penal y lo expulsa.

Diego Rodríguez se encargó de ejecutar el penal pero Edrick Menjívar adivinó y logró tapar el lanzamiento. El marcador no se movió.