En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa

Fuerte lluvia en Tegucigalpa hizo colapsar el drenaje del estadio Nacional Chelato Uclés. Así luce el engramillado tras torrencial aguacero.
Olimpia y Olancho FC se estaban enfrentando en juego por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Los Albos estaban abajo en el marcador 1-0 ante los Potros con gol de Diego Rodríguez.
Al minuto 50 el partido tuvo que ser suspendido por un fuerte aguacero que estaba azotando Tegucigalpa.
El comisario del partido decretó que se hiciera espera de unos minutos para ver si las lluvias calmaban.
Lamentablemente eso no sucedió y el partido tuvo que ser reprogramado. El mismo se terminará de jugar mañana jueves a las 10:00 AM.
Pese al drenaje de primer nivel recién instalado en el estadio Nacional Chelato Uclés, así lucían los grandes charcos de agua en el terreno de juego.
El engramillado del coloso capitalino se vio afectado por las fuertes lluvia que están azotando la capital de nuestro país.
Las grandes cantidades de agua sobre la cancha imposibilitaron que se siguiera jugando el partido.
Así luce el engramillado del estadio Nacional a esta hora de la noche.