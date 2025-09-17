  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa

Olimpia y Olancho FC estaban jugando en el coloso capitalino; el partido tuvo que ser suspendido por inundación de la cancha

  • 17 de septiembre de 2025 a las 21:19
En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
1 de 10

Fuerte lluvia en Tegucigalpa hizo colapsar el drenaje del estadio Nacional Chelato Uclés. Así luce el engramillado tras torrencial aguacero.

Fotos: David Romero / EL HERALDO.
En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
2 de 10

Olimpia y Olancho FC se estaban enfrentando en juego por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
3 de 10

Los Albos estaban abajo en el marcador 1-0 ante los Potros con gol de Diego Rodríguez.

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
4 de 10

Al minuto 50 el partido tuvo que ser suspendido por un fuerte aguacero que estaba azotando Tegucigalpa.

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
5 de 10

El comisario del partido decretó que se hiciera espera de unos minutos para ver si las lluvias calmaban.

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
6 de 10

Lamentablemente eso no sucedió y el partido tuvo que ser reprogramado. El mismo se terminará de jugar mañana jueves a las 10:00 AM.
En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
7 de 10

Pese al drenaje de primer nivel recién instalado en el estadio Nacional Chelato Uclés, así lucían los grandes charcos de agua en el terreno de juego.

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
8 de 10

El engramillado del coloso capitalino se vio afectado por las fuertes lluvia que están azotando la capital de nuestro país.

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
9 de 10

Las grandes cantidades de agua sobre la cancha imposibilitaron que se siguiera jugando el partido.

En fotos: Así luce la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés por fuerte lluvia en Tegucigalpa
10 de 10

Así luce el engramillado del estadio Nacional a esta hora de la noche.

Cargar más fotos