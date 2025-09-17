Suspenden partido Olimpia vs Olancho FC por fuerte aguacero: ¿Cuándo se terminará de jugar?

El partido fianalmente fue reprogramado y se continuará mañana jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana para completar los 39 minutos (más el tiempo añadido) que faltan en el coloso capitalino.

Sin embargo, el duelo entre Albos y Potros fue detenido por Said Martínez , árbitro del partido, debido a la fuerte lluvia que cae en la capital del país. La lluvia no paró desde el inicio del encuentro, lo que provocó que el balón ya no rodara y el espectáculo no fuera el mejor debido a estas condiciones.

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia estaba cayendo por la mínima ante Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras .

El estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario de un duelo atractivo esta noche, cuando Olimpia reciba al Olancho FC a partir de las 7:30 pm por el torneo Apertura 2025 en Liga Nacional.

El conjunto albo llega con la presión de conseguir un triunfo que le permita recuperar la cima de la tabla de posiciones. Actualmente, los dirigidos por Eduardo Espinel suman 17 puntos, uno menos que Marathón, líder del campeonato con 18 unidades.

Para Olimpia, el compromiso tiene un valor especial, ya que la institución capitalina se encuentra en la antesala de celebrar su centenario en noviembre y busca hacerlo como protagonista indiscutible en la competencia local.

Sin embargo, la preocupación en el campamento albo pasa por el estado físico de dos de sus piezas importantes. El guardameta Edrick Menjívar y el mediocampista Edwin Rodríguez salieron lesionados en el último duelo frente al Génesis PN. Aunque Menjívar participó en el entrenamiento del lunes, Rodríguez no tuvo actividad, y hasta el momento no se ha revelado el parte médico oficial.

En lo futbolístico, Olimpia confía en la capacidad de su delantera, donde Jorge Benguché atraviesa un buen momento y se perfila como referente en ataque. “Trabajamos para eso, para tratar de anotar, ayudar al equipo, y por ahí creo que los tres delanteros ya hemos venido un buen tiempo trabajando fuerte para estar, y bueno, a quien le toque no tengo dudas de que va a tratar de hacerlo mejor y tratar de ayudar al equipo”, expresó el goleador albo en la antesala del partido.

Por su parte, Olancho FC buscará dar la sorpresa en la capital y sumar puntos que le permitan consolidarse en la zona de clasificación. El equipo olanchano ha mostrado un rendimiento competitivo y quiere demostrar que puede pelear ante los clubes más grandes del país.

Con ambos clubes urgidos de sumar, se espera un partido intenso, con mucha disputa en el mediocampo y opciones claras de gol. Olimpia, respaldado por su afición en el Chelato Uclés, parte como favorito, pero Olancho FC ya ha demostrado que puede complicar a cualquiera.

El pitazo inicial está programado para las 7:30 pm, en lo que promete ser un choque lleno de emociones y con impacto directo en la parte alta de la tabla.