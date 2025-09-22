Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen

Supremo ha tomado drástica decisión en las últimas horas y se confirma barrida de jugadores en la Selección de Tiktokers de Honduras. Este es el motivo.
La Selección de Tiktokers de Honduras sigue su preparación para seguir con buen suceso en los partidos entre creadores de contenido a nivel internacional.
En el último juego disputado ante Nicaragua lograron ganar por un marcador de 2-1 en tierras "Nicas".
Pero las malas noticias llegaron en las últimas horas para la Selección Tiktoker de Honduras, quien a través de Supremo, anunció la baja de tres futbolistas.
De acuerdo al comunicado en las redes sociales de Supremo, son 4 los creadores de contenido que no estarán en el estadio Morazán ante Brasil el próximo viernes.
Una de las bajas más importantes es la salida de El Loco de la Selva, quien renunció recientemente como director técnico de la Selección de TikTokers de Honduras.
Su renuncia fue oficializada mediante un comunicado, en el que agradeció la oportunidad de liderar el proyecto y anunció que emprenderá un nuevo reto como entrenador en Madrid.
Ramón "Primitivo" Maradiaga ha ocupado el cargo de entrenador en la selección de creadores de contenido.
Riñón aparece mencionado en convocatorias recientes como uno de los casos problemáticos, ya que algunos medios señalan que “no ha demostrado el nivel esperado” y tampoco estará ante el conjunto sudamericano.
Metralleta es otro de los creadores que figuró en la convocatoria para el partido contra Nicaragua, pero ante Brasil ya no jugará por bajo rendimiento.
Marín fue convocado de última hora para el enfrentamiento contra Nicaragua. Su incorporación tardía daba pie a la expectativa de que podía mostrar algo diferente, aprovechando el espacio abierto por las ausencias de figuras más establecidas, pero no cumplió y se pierde la revancha ante los brasileños.
Estos son los integrantes que no siguen en la selección de creadores de contenido de Honduras.
Cabe destacar que no todo son malas noticias, ya que Davis Flow regresará para el partido ante Brasil. No jugó contra Nicaragua.
Mr JC también regresa para enfrentar a la Canarinha.
Honduras y Brasil jugarán este viernes 26 de septiembre a partir de las 6:00 PM en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.