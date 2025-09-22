  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen

La noticia llega previo al partido entre creadores de contenido de Honduras y Brasil del próximo viernes 26 de septiembre en San Pedro Sula

  • 22 de septiembre de 2025 a las 14:34
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
1 de 15

Supremo ha tomado drástica decisión en las últimas horas y se confirma barrida de jugadores en la Selección de Tiktokers de Honduras. Este es el motivo.

Fotos: Mauricio Ayala / EL HERALDO.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
2 de 15

La Selección de Tiktokers de Honduras sigue su preparación para seguir con buen suceso en los partidos entre creadores de contenido a nivel internacional.

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
3 de 15

En el último juego disputado ante Nicaragua lograron ganar por un marcador de 2-1 en tierras "Nicas".

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
4 de 15

Pero las malas noticias llegaron en las últimas horas para la Selección Tiktoker de Honduras, quien a través de Supremo, anunció la baja de tres futbolistas.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
5 de 15

De acuerdo al comunicado en las redes sociales de Supremo, son 4 los creadores de contenido que no estarán en el estadio Morazán ante Brasil el próximo viernes.

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
6 de 15

Una de las bajas más importantes es la salida de El Loco de la Selva, quien renunció recientemente como director técnico de la Selección de TikTokers de Honduras.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
7 de 15

Su renuncia fue oficializada mediante un comunicado, en el que agradeció la oportunidad de liderar el proyecto y anunció que emprenderá un nuevo reto como entrenador en Madrid.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
8 de 15

Ramón "Primitivo" Maradiaga ha ocupado el cargo de entrenador en la selección de creadores de contenido.

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
9 de 15

Riñón aparece mencionado en convocatorias recientes como uno de los casos problemáticos, ya que algunos medios señalan que “no ha demostrado el nivel esperado” y tampoco estará ante el conjunto sudamericano.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
10 de 15

Metralleta es otro de los creadores que figuró en la convocatoria para el partido contra Nicaragua, pero ante Brasil ya no jugará por bajo rendimiento.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
11 de 15

Marín fue convocado de última hora para el enfrentamiento contra Nicaragua. Su incorporación tardía daba pie a la expectativa de que podía mostrar algo diferente, aprovechando el espacio abierto por las ausencias de figuras más establecidas, pero no cumplió y se pierde la revancha ante los brasileños.
Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
12 de 15

Estos son los integrantes que no siguen en la selección de creadores de contenido de Honduras.

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
13 de 15

Cabe destacar que no todo son malas noticias, ya que Davis Flow regresará para el partido ante Brasil. No jugó contra Nicaragua.

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
14 de 15

Mr JC también regresa para enfrentar a la Canarinha.

Supremo confirma barrida en la Selección de Tiktokers de Honduras: Estos jugadores no siguen
15 de 15

Honduras y Brasil jugarán este viernes 26 de septiembre a partir de las 6:00 PM en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Cargar más fotos