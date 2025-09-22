Nixon Cruz en exclusiva: de las potras de barrio a figura del Real España

San Pedro Sula, Cortés.- Nixon Cruz camina con la calma de quien ya ha peleado sus propias batallas. Hoy viste los colores de Real España con orgullo, pero antes de las luces, del reconocimiento y de los MVP, hubo caminatas largas, mochilas cargadas con más que ropa deportiva, y días en los que los 80 lempiras del bus eran una barrera casi infranqueable. "jugábamos por un fresco y por las semitas", recuerda, como quien aún no asimila del todo que ese niño de Las Brisas ahora pisa estadios profesionales para jugar en la Liga Nacional de Honduras.
No todo ha sido celebración. También hubo tuvo que vivir un penal fallado que costó la eliminación con la camiseta de la Selección Sub-20 de Honduras, en una cita que pudo haber cambiado su historia. Nixon reveló que no es mucho de usar redes sociales ni de leer lo que dice la gente en internet: “No me meto a ver comentarios”, dijo con serenidad.
Y cuando Motagua y Olimpia tocaron la puerta, Nixon eligió distinto. Eligió quedarse cerca de casa, cerca de su mamá, esa mujer que fue madre y padre a la vez desde que él tenía cinco años. “Aquí me siento más cómodo, desde niño apoyo a Real España”, expresó con firmeza.
Aún se sorprende cuando lo reconocen como jugador profesional. Cuando la gente lo felicita o cuando le recuerdan que fue el jugador de la jornada, el MVP, el muchacho que lleva el 12 en la espalda. Él solo baja la cabeza y sigue trabajando. Porque como él mismo lo dice, “el fútbol no te da las cosas cuando vos querés, sino cuando Dios decide”. Esta es la historia de Nixon Cruz: sacrificio, fe, humildad... y fútbol.
ENTREVISTA MANO A MANO CON NIXON CRUZ
¿Cómo estás viviendo esta etapa ya de ser un profesional de este deporte? Sé que has pasado por muchos retos, pero ya vamos a empezar con esa parte, pero ¿cómo estás realmente, cómo estás viviendo este sueño?
Por el momento todo bien, gracias a Dios. No eran las cosas que pensaba ni como pensaba estar, pero dándole las gracias a Dios por todo lo que estoy logrando.
¿Cómo te imaginabas entonces partiendo de ahí?
No, no pensaba estar donde estoy ahorita.
¿Por qué? Contame un poco, quiero saber eso.
Porque tenía contrato en el equipo que yo tenía y no podía salir y así.
Pero sé que tus inicios fueron bastante duros. Hablemos de esa parte humana. ¿Cómo fue tu niñez? Contame, ¿cómo fue esa niñez de Nixon Cruz, de qué barrio saliste?
Bueno, yo vivía en Las Brisas y como a los ocho años me salí de vivir de ahí y ahora vivo en la colonia Honduras.
¿Y qué recordás de esa infancia, de esa niñez?
No, ahí nos poníamos a jugar pelota en la calle descalzo.
¿Descalzo?
Sí.
¿Y quién ganaba esas potras, tu equipo?
No, parejo, siempre parejo.
¿Siempre te gustó el fútbol?
Sí, desde pequeño siempre me gustó.
¿A qué edad más o menos ya empezabas, como a qué edad tuviste tu primer balón o no tenías balón en casa?
No, desde pequeñito, desde pequeñito. Como desde el primer año salía con una pelota ahí en los pies.
¿Qué te decía tu papi? Contame, ¿cómo es tu relación con tus padres, con tu mami, con tu papi?
Con mi mamá todo bien, gracias a Dios. Mi papá falleció cuando tenía como cinco años.
No tuviste la oportunidad obviamente de compartir con tu papá, pero ¿qué representa tu mamá en todo ese tiempo que obviamente papá no ha estado?
No, me ha dado lo que, no me ha dado un amor de padre y mamá para mí, todo. Mamá siempre es importante en todo.
¿Y ella qué te decía? Contame, cuando te miraba a jugar descalzo ahí en la calle.
No, me daba que ver para adentro. Y cuando me mandaba a la pulpería, yo salía a jugar ahí, el problema era cuando llegaba a la casa.
¿Llegabas a la casa, cuántas horas después?
Como a las dos horas, eran más o menos hora y media.
Bueno, ¿tienes hermanos Nixon?
Sí, conmigo viven dos, una tiene como 16, la otra tiene siete y un niño pequeño, cinco años tiene creo.
Bueno, tienes un padrastro, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal tu relación con él?
No, también todo bien, me apoya mucho.
¿Qué consejos te ha dado, contame?
No, que me esfuerce más y que le meta más empeño a esto.
¿Siempre te viste con ese talento, Nixon? Tenías talento, siempre te vieron ahí los aleros, como dicen ustedes.
Sí, mi hermanito siempre me lo decía, así, sí.
¿Y te acordás de eso, con los que jugabas allá en el barrio? ¿De quiénes te acordás?
No, y siempre se ponen a jugar todavía.
¿Y llegabas ahí a compartir con ellos?
Sí, todavía, sí.
¿Y qué recordás de esas potras, así, cuando decías que jugabas descalzo?
No, ahí jugábamos por un fresco y por las semitas.
¿Por un fresco y las semitas?
Era cagadal que armaba con el equipo que perdía.
¿Te tocó pagar alguna vez?
Sí, alguna vez me tocó pagar, sí.
Nixon, contame, pasaron los años y me decías al principio que no te visualizabas de la forma en cómo estás ahora. ¿Cómo llegaste a que te visualizara una persona profesional? Y lo vamos a mencionar al profesor Jhon Jairo López.
Yo jugaba en la Academia Platense Junior de Charly, bueno, y él ahí llegaba. Entonces, una vez ahí me dijo que me presentara al primer equipo cuando estaban haciendo pretemporada y ahí me vio y, pues, ahí hice las visorías y ahí me dejó Jhon Jairo López.
¿Qué te dijo el profe cuando te vio? ¿Tenés potencial y te voy a ocupar, te dijo?
Bueno, no, al inicio no me decía nada, solo me dejó ahí. Ya hasta después que hablaba con él. Siempre me llevaba en lista, aunque no jugara, siempre iba para todos lados.
¿Y cómo te sentías? ¿Cómo fue esa reacción tuya al saber de que ibas a tener la oportunidad que tanto habías visualizado, como me comentaste al principio, desde muy niño?
No, pues, muy alegre. Usted sabe que no es lo mismo estar en un equipo así como de tabla mediana para abajo como de tabla para arriba. Entonces, sí, porque ese era el sacrificio que hacía uno para ir a entrenar hasta allá.
Bueno, contame su sacrificio. ¿Qué sacrificio tuviste que hacer para poder llegar hacia donde, pues, te indicaba en este caso el técnico?
No, siempre me tocaba pedirle a mi mamá dinero, como ahí tampoco no pagaban al tiempo que decía, y siempre me tocaba ir a entrenar y así.
¿Cómo ibas? Me imagino que te ponías una mochila.
Yo iba con la mochilita, caminaba, creo.
¿Cuántas cuadras caminabas?
Uy, no, sí caminaba hasta Megamall, creo, es donde yo vivo, para irme en bus todos los días.
¿Todos los días agarrabas un bus?
Sí.
¿Cuánto más o menos tenías que pagar de pasaje?
No, como 40 lempiras, creo.
¿Diarios?
Sí. 40 de ida y 40 de venida. 80 lempiras diarios.
Bueno, pero hasta este momento puedes decir que esos sacrificios han valido la pena.
Gracias a Dios, sí.
¿Y cómo te sentís con eso? Si haces una retrospectiva...
Pucha, yo tenía que fajarme para poder llegar hasta donde estoy ahorita.
¿Qué le dirías a ese Nixon que salió de Las Brisas, que tomaba un bus, que caminaba, que sudaba para poder llegar? ¿Qué le dirías en este momento a ese Nixon, si tuvieras la oportunidad de ver y platicar con él?
No, yo me alegro mucho, la verdad, por las cosas que he logrado y todavía me queda seguir trabajando para lo que se viene.
Ya me hablabas de los retos, ya me hablabas de todo lo que pasaste para poder llegar a convertirte en un futbolista profesional. Iniciaste en la segunda división. Contame un poco ese día de tu debut. ¿Cómo fue el día anterior, por decirlo de alguna manera? ¿Qué recordás de ese día, del día anterior y del día de tu debut?
Creo que un día anterior entrenamos en la mañana porque íbamos para Tegucigalpa, porque jugábamos contra Motagua. Y creo que antes del entreno me habían peloneado a mí y a otro jugador más y así viajamos ya pelones.
Y pues ya estando allá yo no creía que iba a jugar, le faltaban como 10 minutos, creo, y íbamos perdiendo 4 a 0, creo. Y iba a jugar, ¿cómo se llama? Carlos Pérez, el jugador de Platense. Bueno, debutamos al mismo tiempo los dos y los dos ahí estábamos pelones todavía. Y yo pensé que iba a entrar él y de repente me metió a mí bien solo y ¡pum! me metió a jugar. Y yo, usted sabe, como un niño emocionado.
¿Se te rodaron lágrimas? ¿No sos tan sentimental?
No, no soy tan sentimental, no.
Pero sí sos bastante tímido, pues. Pero sea como sea, digamos que no derramaste lágrimas físicas, pero me imagino que de interior.
Alegre, alegre, porque era un sueño desde pequeño.
Y después de que terminó ese partido, a pesar de la derrota, ¿cómo te sentiste? Aunque hayan sido 10 minutos, pero ¿cómo te sentiste?
No, alegre, yo creo que era el niño más alegre que pude existir.
A pesar de que te pelonearon, ¿cómo te sentiste con eso?
Uy, no, es feo.
¿Lo volverías a hacer?
No, no.
¿Te gustan tus colochos y todo eso?
No es que me gustan, pero ahí está bien en vez de andar pelón.
Hablemos un poco acerca sobre: ¿Qué horario tienes para levantarte? ¿O te cuesta levantarte?
No, sí me cuesta un poco, pero no. Temprano, tipo ocho.
¿Temprano tipo ocho? Yo pensé que me ibas a decir tipo seis, siete de la mañana.
No, tipo ocho.
¿Y qué haces después? Bueno, ¿a las ocho te levantas? ¿Qué haces? ¿Haces ejercicios? ¿O me imagino que ya les piden que vengan acá a entrenar temprano?
Sí, siempre nos toca, creo, en la mañana entrenar. No, cuando no nos toca, pues cada vez que me levanto le doy gracias a Dios. Y después busco qué comer y después me pongo a hacer ahí en la casa, a ver en qué ayudo.
¿Y luego te venís para acá (la sede)? ¿Haces oficio en la casa? ¿Y qué te dice tu mami con respecto a cuando terminas de hacer el oficio?
No, casi nunca está en la casa, anda trabajando y así. Solo quedan los niños en la casa.
¿Te toca cuidar a tus hermanitos, entonces?
Al más pequeño y a la otra niña.
¿Y te toca vestirlos a ellas para que se vayan a la escuela o ellos ya?
No, ya, ya pueden, ya.
¿Y en tus gustos? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la música o te gusta, no sé, salir con tus amigos y todo eso?
La música me gusta más. No, no soy mucho de andar saliendo ni de andar así en la calle. Soy más de estar en la casa.
¿Estar en redes sociales? ¿Te gustan las redes sociales?
No, no me gusta.
¿No te gusta? ¿Ni TikTok? ¿Qué es la moda en estos momentos?
No, ahí sí me meto a ver TikTok.
¿Tenés TikTok y haces batallas? O ¿No haces? ¿No te gusta?
No, no, no. No, gracias.
¿Y qué música escuchás?
De todo un poco, reggaetón, de todo, de todo.
¿De todo? ¿Pones a todo volumen, entonces?
Todo volumen, todo.
¿Cuál es tu cantante de reggaetón favorito?
Favorito no tengo porque yo los escucho a todos.
Una de las interrogantes que siempre hemos tenido con respecto a Nixon es, ¿cómo fue para vos que los equipos grandes, como Real España, Motagua, el mismo Olimpia, se fijaran en ti? ¿Es cierto que Olimpia y Motagua estuvieron llamándote para que integraras sus filas?
Sí, pero en eso el presidente del Honduras Progreso (Elías Nazar) me lo comentó y me preguntó por acá (Real España) porque yo le dije que aquí era donde yo quería estar.
¿Sos fanático, entonces, desde muy niño de Real España o fuiste fanático de Olimpia pero no se te dio la oportunidad de estar en Olimpia y dijiste "no, me voy a Real España porque estos me dan la oportunidad y está más cerca"?
No, no, aquí me gusta. Yo soy de San Pedro y apoyo al equipo desde pequeño, y pues yo aquí decidí jugar.
Desde pequeño, entonces, me confirmás que sos Real España. ¿Te gustaron siempre los colores de Real España? ¿Quién fue tu jugador favorito de Real España que decías: "Yo quiero ser como este jugador de Real España"?
Me gustaba como jugaba Carlos Pavón. La sombra voladora. Bueno, el referente de la máquina del Real España.
¿Lo viste jugar cuando estabas chiquito? ¿O no te acordás? ¿Videos? ¿Por lo menos videos de él? Y en la selección nacional, me imagino.
Sí, lo veía en la selección.
Y cuando te llamaron a Real España, ¿cómo recibiste la noticia? Porque me imagino que no le pensaste dos veces.
No, como te digo, al que le comentaban las cosas era el presidente de Honduras Progreso. Antes de que empezara la pretemporada, un mes antes, me habló y me preguntó qué quería, si aquí o a dónde. Porque le habían preguntado de acá también y de Tegucigalpa también. Entonces, yo le dije que aquí estaba más cerca, que me gustaba más y que aquí me quería quedar yo.
¿Por qué? ¿No solamente por tu cercanía con tu familia, sino porque no querías salir de la ciudad de San Pedro Sula?
No, no es que no quería salir, sino que aquí, no sé, me gustaba más el equipo y me sentía más cómodo.
Y con el nivel que estás mostrando últimamente, fuiste elegido en la primera jornada el jugador de la semana, y luego en ese partido contra San Miguelito de Panamá en el torneo centroamericano, también fuiste elegido el MVP de la semana. ¿Cómo tomaste esto? ¿Es un reto para vos o es más presión también para Nixon el hecho de que estén hablando de ti?
No, yo creo que hacemos un trabajo en equipo y al que le toca anotar ahí está, y creo que en ese día me tocó a mí, y lo hicimos de la mejor manera, como siempre lo planeamos. Por eso estamos trabajando.
¿Y cómo tomas esos comentarios de que la gente? ¿Siempre mantienes los pies sobre la tierra o sientes que se te ha subido un poquito?
No, siempre, lo que pasa es que yo no me meto a ver comentarios ni nada de eso porque no me gustan. Gracias a Dios.
¿Cómo te visualizas en cinco años, Nixon?
Yo creo que en el extranjero.
¿Dónde? ¿En qué liga te gustaría recalar alguna vez?
En la mexicana o en la MLS.
¿Y en Europa no te visualizas?
También, sí.
¿Qué equipo sos?
Real Madrid.
Nixon, mucha gente habla también de que ya conformaste las selecciones, las sub-17 y las sub-20. ¿Qué recordás de esos dos procesos, tanto en las sub-17 como en las sub-20?
Creo que es muy bonito estar en los procesos de la selección sub-17 y sub-20. No se dieron las cosas como queríamos, pero ponerse la camisa de la selección en toda la categoría es muy bonito.
Te criticaron por un penal, ¿verdad? Que fallaste.
Sí, con la sub-20.
En México fue, ¿verdad? ¿Cómo tomaste esas críticas?
No, yo no le puse mente a eso, a lo que decía la gente, porque como le digo, no me meto a Facebook ni nada, ni a ver comentarios.
Cuando fallas un penal decisivo pues queda esa parte ¿Cuándo lo fallé? ¿Hubo ese significado? Pues una clasificación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te dijo el profe, tus compañeros también?
No, los profesores no. Estaban, ¿cómo le puedo decir? agüitados, ¿no? Ellos se fueron y agarraron sus cosas, y para el camerino. Ahí todos nos sentamos a llorar, y cada quien se fue para el hotel después. Después, unos dos que tres fueron los que me dijeron que un penal lo botaba todo, y así.
¿Sentías presión en ese momento? ¿Pensaste, ya no me van a volver a convocar? ¿O crees que con lo que estás haciendo, con Real España, Rueda te dé alguna oportunidad en estos momentos?
No te sabría decir, fíjate, porque es raro que a un cipote así, como se dice, le den la oportunidad en la selección mayor también.
¿No crees entonces que te den la oportunidad?
No, sí, todo se puede con fe, en Dios todo lo es posible.
¿Cómo ves la Selección Nacional de los jóvenes, por ejemplo? Estas selecciones, estos procesos.
Bueno, en el que yo estaba creo que era un proceso muy bueno, la camada muy buena, y creo que casi todos están jugando en sus equipos, creo. La de la sub-20 pasada, la que ya hemos eliminado.
¿Y qué pasa con Nixon, que ya no lo convocan a la selección?
No, a las menores sí nos convocan, lo que pasa es que por veces es muy complicado que nos presten de los equipos, entonces es lo que pasa.
¿Y si Rueda te llamara? ¿Cómo lo tomarías y qué harías para que el profe Rueda dijera, Nixon Cruz, este muchacho, este jovencito, me puede aportar mucho a la selección?
No, como le digo, que nunca se sabe cuando llega la oportunidad, y cuando llegue, puede aprovecharla de la mejor manera.
¿Ves a Honduras en la Copa del Mundo?
Sí, creo que sí.
¿Ves a Honduras en la Copa del Mundo?
Sí. Ojalá que esta Selección de Honduras pueda clasificar a la Copa del Mundo.
Contame del tatuaje, te estoy viendo hace rato el tatuaje, ¿qué significa tu tatuaje?
Dice "te buscaré en el cielo", me lo hice por mi papá.
¿Cuando anotas algún gol te besas el tatuaje?
Sí.
Un mensaje para otros jóvenes, que así como vos, tuvieron que pasar muchísimas cosas, que no tenían para el bus, por ejemplo, para comer, pero que hicieron todos los sacrificios y que en estos momentos también están haciendo sacrificios como vos, ¿qué le diría Nixon Cruz a esos jóvenes?
Que en esta vida las cosas son de sacrificio, y que para lograr las cosas uno tiene que sacrificarse. Tal vez el fútbol no te da las cosas cuando vos quieras o cuando uno quiere, sino que te da las cosas así, de imprevisto, de premio. Así son las cosas, entonces por eso hay que trabajar para lograr lo que uno quiere. Ser disciplinado, ser constante y hacerle caso al profe Jeaustin.
¿Te ves campeón con Real España?
Primero Dios, para eso estamos trabajando.
¿Qué te ha dicho el profe Jeaustin?
No, poco de hablar, no hablamos mucho con los entrenadores.
Pero lo que te haya dicho alguna vez, ¿qué te ha marcado de algo que te haya dicho el profe Jeaustin Campos?
No, dice que trabajo bien, dice. Y pues sigo haciendo las cosas así, trabajando bien para seguir jugando.
PREGUNTAS RÁPIDAS CON NIXON CRUZ
¿Cocinas?
Sí, sí.
¿Qué cocinas?
De todo un poco.
¿Corn Flakes?
No, no, no, no, no.
¿Sabes hacer tortillas? De maíz o de harina o de las dos
De harina sí puedo.
¿Baleadas entonces?
Sí, baleadas.
¿Y cómo te salen?
Bien, bien.
¿Tipo el mapa de Honduras?
No, no, me salen bien.
¿Y haces el oficio? ¿Trapeas?
Sí, sí.
¿Lavas tu ropa?
También. Cada vez que me levanto, bueno, eso es lo primero que hacemos.
¿Estás casado?
Tengo novia, sí.
¡Ah, tenés novia! ¿Y sos fiel entonces? ¿Muy, muy fiel?
Sí.
¿Qué tan fiel sos?
No, mil, mil.
¿Hace cuánto estás con ella?
Hace como tres años.
¿Tres años? ¿Te vio prácticamente debutar entonces?
Sí.
¿Y ha estado con vos siempre?
Sí.
¿La del proceso le dicen algunos?
Sí.
¿Y cómo te visualizas con ella? ¿Te visualizas casándote?
Sí.
¿Te ves casándote con ella, teniendo hijos?
Sí.
¿En cuánto tiempo, más o menos?
No le puedo decir todavía.
No te quiero comprometer porque se te van a ir las féminas. Pero tenés redes sociales, y te escriben chicas. ¿Y qué te dice ella? ¿O no te revisa las redes sociales? ¿O no sos mucho de...?
Ella sí me mete por veces a ver así, pero no le pone mente.