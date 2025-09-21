Balón de Oro 2025: Filtran la votación y sorprende el jugador que se llevará el premio

Este lunes 22 de septiembre se conoce finalmente al futbolista que se llevará con el prestigioso Balón de Oro 2025.
El Théâtre du Châtelet de París será el escenario de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025. La capital francesa acogerá una nueva edición del galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol, que tendrá nuevo dueño el lunes 22 de septiembre.
La gala estará coorganizada por UEFA y el Groupe Amauty, propietario de las medios de comunicación franceses L’Équipe y France Football. El ganador de la del Balón de Oro estrenará su palmarés en la edición número 69 del premio.
En la previa del premio, se ha filtrado en las redes sociales la manera en que finalmente estaría quedando el Top 10 del Balón de Oro 2025.
10-Lautaro Martínez: El delantero argentino del Inter de Milán quedaría en la décima posición del Balón de Oro.
9 Kylian Mbappé: El atacante francés del Real Madrid estaría quedando en la novena posición del Balón de Oro.
8-Désiré Doué : El joven del PSG estaría siendo el octavo en la lista del Balón de Oro 2025.
7-Pedri: El volante del Barcelona estaría quedando en la séptima posición del Balón de Oro 2025.
6- Nuno Mendes: El lateral del PSG finalizaría en la sexta posición.
5 -Mohamed Salah: El egipcio del Liverpool finalizaría en el quinto puesto del Balón de Oro 2025.
4- Raphinha: El jugador brasileño del Barcelona es uno de los favoritos, pero al parecer quedaría en el cuarto puesto del Balón de Oro.
3-Vitinha: El portugués del PSG quedaría en el tercer puesto del Balón de Oro 2025.
En el segundo lugar quedaría el francés Dembélé en la lucha por el Balón de Oro. El atacante del PSG es uno de los favoritos a quedarse con el galardón.
Y para sorpresa de muchos, Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro 2025 superando a Dembélé.
De acuerdo a la información que publica Mundo Deportivo, el delantero culé tLamine Yamal inclusive tiene previsto asistir al Teatro de Chatelet con una comitiva que estará compuesta por cerca de 20 personas, donde buena parte serían familiares. "Todos vestirán Dolce & Gabbana", detallan.