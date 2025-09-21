Astros de Houston rinden homenaje a Mauricio Dubón durante el mes de independencia de Honduras

Houston, Estados Unidos.- Los Houston Astros rindieron homenaje en el mes de la Hispanidad a sus talentos latinos en pleno cierre de la temporada en el Daikin Park y uno de ellos fue el hondureño Mauricio Dubón. Previo al juego 2 de la serie contra Seattle Mariners, los Astros enviaron a sus beisbolistas a la cancha donde recibieron los miles de aplausos de los aficionados presentes.

Además, las banderas de Honduras, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela sobresalieron, acompañados por personajes con trajes típicos. Astros tienen en su plantilla a los latinos: Mauricio Dubón, Yordan Álvarez, José Altuve, Framber Valdez, Christian Javier, Yainer Díaz, Carlos Correa, Jeremy Peña, Isaac Paredes, Nick Hernández, Enyel De Los Santos, Bryan Abreu, Víctor Caratini, Ramón Urías, Jesús Sánchez, Kenedy Corona y César Salazar. También su manager, Joe Espada, quien es puertorriqueño. El equipo de la Ciudad Espacial también organizó eventos especiales durante el Mes de la Herencia Hispana (septiembre), que incluyen fines de semana de celebración, música y eventos culturales en el Daikin Park.