Balón de Oro 2025: hora de la entrega, canal que transmite la ceremonia

Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, un enigma que lleva semanas alimentando los debates sobre la identidad del próximo Balón de Oro, enigma que acabará este lunes al término de una gala que repartirá once premios que convierten a París en el foco mediático del fútbol.

París, Francia .- Se viene una de las ceremonias más esperadas por los seguidores del fútbol y esa es la de la entrega del premio del Balón de Oro que es otorgado por la revista francesa especializada France Football.

El Balón de Oro masculino, el premio original de todo el abanico, centra este año una atención especial, con el universo futbolístico dividido entre el atacante francés del PSG o el español del Barcelona.

La flor y nata de ese deporte se reunirá en el teatro Chatelet para elegir también a la mejor jugadora de la pasada campaña, los mejores jóvenes, porteros, entrenadores y clubes, además del trofeo Sócrates, que destaca una labor social.

El primero cuenta con todo el impulso que le otorgan los cuatro títulos alzados por su equipo, sobre todo la Liga de Campeones, la primera de su historia, con sus 35 goles y 16 asistencias que le convirtieron en el estilete del equipo que marcó la pasada campaña.

Su principal enemigo puede ser la dispersión de votos con sus compañeros, puesto que el PSG colocó a nueve futbolistas entre los 30 candidatos.

Además, Dembélé es percibido a sus 28 años como un gran jugador, pero para muchos sin la talla de un Balón de Oro, sobre todo por la inconsistencia de su carrera.

El Barça tiene menos jugadores entre los que postulan al premio, cuatro, por lo que todos los focos apuntan a Lamine Yamal, con peores números que Dembélé, 21 goles y 22 asistencias, y menos títulos, porque la Liga de Campeones se escapó en una semifinal desgraciada contra el Inter, pero cuya proyección a sus 18 años apunta a una figura histórica.

Así el mundo del fútbol se divide entre los partidarios de premiar la buena campaña del francés frente a las promesas del español y aquellos que consideran que hay que situar a Lamine Yamal en la senda de los más grandes.

Mejor joven

De no conseguir el principal galardón, la joven estrella blaugrana puede conformarse con su segundo premio Kopa consecutivo, el que premia al mejor joven, al que también opta el francés del PSG Desiré Doué, además de su compañero Pau Cubarsí.

En el apartado femenino, son más las dudas, con seis españolas entre las candidatas, entre ellas Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas ediciones, que llegan algo mermadas por no haber conquistado el título europeo ni con el Barça ni con la selección.

Si los títulos cuentan, el premio recaería en Alessia Russo, Leah Williamson o Chloe Kelly, campeonas de Europa con Inglaterra y de la Liga de Campeones con el Arsenal, aunque sus compatriotas del Chelsea, Lucy Bronze y Hannah Hampton, pueden presumir de ser campeonas de liga y copa inglesas.

Entre las candidatas al Kopa femenino, que se entrega por vez primera, figuran la colombiana del Madrid Linda Caicedo, la paraguaya del Club Olimpia Claudia Martínez Ovando y la española del Barcelona Vicki López.

También se distinguirá por vez primera a la mejor portera, premio Yashin al que opta la española del Barça Cata Coll, mientras que en el apartado masculino el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez aspira a un tercer éxito consecutivo, frente a candidatos como el brasileño del Liverpool Alisson Becker, el belga del Madrid Thibaut Courtois, el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak o el español del Arsenal David Raya.

Para el apartado de mejor entrenador el nombre de Luis Enrique emerge con fuerza gracias a sus cuatro títulos conquistados con el PSG, al igual que la seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, en el femenino.

El PSG también es el máximo favorito para el club del año en el apartado masculino, mientras que el femenino es más incierto, con el Arsenal, el Chelsea o el Barcelona entre los candidatos.