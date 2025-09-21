Supremo deja nuevo mensaje tras polémica del Nacional: "No dependo de las ventas de tajadas"

La Selección de Tiktokers de Honduras se prepara para su juego ante Brasil, sin embargo, la polémica no ha quedado exenta luego de que anunciaran su cambio de sede. El Supremo ha brindado nuevos detalles tras el cambio de sede.
En principio, el partido se iba a disputar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, pero Supremo confirmó que el duelo ahora será en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
"Probablemente el partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico, ya que un tal Mario Moncada nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado", publicó el creador de contenido en su cuenta de Instagram.
Algo que generó la respuesta de Moncada en sus redes sociales explicando lo sucedido: "Supremo , en ningún momento hemos negado el Estadio Nacional para el partido SHOW entre las selecciones tiktokeras de Honduras y Brasil. Desde el primer día delegué a un representante de CONDEPOR (Rudy Urbina) para darle seguimiento al evento, y todo lo que solicitaron se les autorizó".
"Lo único en lo que no estuve de acuerdo fue en quitarles la oportunidad de venta a las familias humildes que, por años, han vivido de las ganancias que generan las tajaditas, carne asada, chuletas, refrescos, cervezas y demás productos en el estadio", agregó.
"La propuesta de ustedes fue que esas ventas fueran exclusivas para tiktokers, y ahí puse un alto, porque mi deber como administrador temporal de este bien público es ser solidario con quienes más lo necesitan”, añadió.
Ante esto, Supremo ha dejado un mensaje final en relación a lo sucedido con el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El creador de contenido se volvió a pronunciar en sus redes sociales luego de las declaraciones de Moncada.
"Señor Mario Moncada respeto mucho el trabajo de ustedes y no sé si haber mencionado su nombre directo pone mi vida en peligro, pero usted realmente cree que yo quiero vender tajaditas en el Estadio", comenzaba en su comunicado.
"Es cierto que antes vendía pollo, pero mi molestia es que ustedes ponen muchas trabas para un evento sano de entretenimiento para la gente de Tegucigalpa", agregaba.
Asimismo, detalló de dónde se iban a originar sus ganancias: "Solo quería llevar partidos de Tiktokers en todo Honduras, yo no dependo de las ventas de tajadas porque mis ganancias son “El Stream del partido” y “Los Super Chat del Stream” y mis publicaciones en Facebook e Historias"
"No voy a tocar el tema real del porqué se cambió de sede", dijo alegando que no se quiere meter en temas de política y añadió: "Dios me lo bendiga señor Moncada".
Además, agradeció a las autoridades capitalinas: "Gracias a La Presidenta que nos apoyó desde el primer partido, gracias al Alcalde, el Gordito Aldana que también nos apoya", finalizó.
Esta fue la publicación de Supremo a traves de sus redes sociales en relación al cambio de sede del partido de TikTokers.
El partido entre los Tiktokers de Honduras vs Brasil se jugará finalmente en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula el próximo viernes 26 de septiembre y los boletos ya están a la venta.
Cabe recordar que en Sao Paulo, la "H Tiktokera" cayó por 2-0, por lo que han denominado este duelo como "Misión imposible", en busca de su tercer triunfo como equipo.
Los creadores de contenido catracho vienen de vencer por 1-2 a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua.
Los catrachos llevan dos victorias ante El Salvador (2-1) y de visita ante Nicaragua (1-2). Cayeron ante los cuscatlecos (3-2) y Brasil (2-0).