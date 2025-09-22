Jeaustin Campos respira tras victoria y advierte: “Lo mejor está por venir”

<b>San Pedro Sula, Cortés.- </b>Después de cinco jornadas sin conocer la victoria, el <b>Real España</b> volvió a sonreír en el Apertura 2025-2026 al derrotar 2-0 a Lobos UPNFM en el estadio Morazán. El triunfo significó un desahogo para el equipo y su entrenador Jeaustin Campos, quien destacó que el bache era “más de resultados que de juego”, recordando que las estadísticas respaldaban el esfuerzo de sus jugadores. “Hoy es un lindo premio para los muchachos, veníamos generando muchas situaciones de gol y por fin se reflejó en el marcador”, expresó satisfecho.Campos señaló que este <a href="https://www.elheraldo.hn/deportes/real-espana-vs-upnfm-en-vivo-hora-alineaciones-donde-ver-partido-liga-nacional-AE27456336">triunfo </a>llega en el momento preciso para encarar el duelo del miércoles ante <b>Plaza Amador</b> por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. “Hoy logramos lo más importante que era ganar, sacamos a varios jugadores para que puedan estar entrenando y listos para el miércoles. Es uno de los partidos más importantes de mi carrera” afirmó, dejando en claro su enfoque en el torneo internacional.