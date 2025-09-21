Seattle blanquea a los Astros de Mauricio Dubón y los complica en la clasificación a playoffs de MLB

Los de la Ciudad Espacial, que en los últimos años dominaron su división, se vieron superados ampliamente por un rival que llega enrachado y lleno confianza al cierre de campaña. Seattle no titubeó y aprovechó el mal momento de Houston para blanquearlos de visita, en la serie de 3 juegos que disputaron entre ambos equipos.

Houston, Estados Unidos.- Los Astros de Houston atraviesan un momento delicado en la recta final de la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas. Tres tropiezos consecutivos frente a los Seattle Mariners no solo les costaron la cima de la División Oeste de la Liga Americana , sino que ponen contra las cuerdas sus esperanzas de meterse a los playoffs de la MLB .

Los dirigidos por Dan Wilson arrancaron con pie derecho y vencieron el viernes 4-0 a Houston y, un día después, repitieron la dosis con un triunfo por 6 carreras 4. Hoy domingo llegó lo peor, cuando el equipo de Joe Espada recibió una derrota por marcador de 7-3 y se concretó la barrida en la serie.

Los Astros han quedado a 3.0 juegos de los Mariners, que tienen racha de 87-69. Aunque matemáticamente aún tienen opciones de clasificar vía comodín, el panorama se complica para los texanos, considerando el nivel de sus rivales directos y los partidos que trae el calendario en la última semana de competencia.

El regreso de Isaac Paredes al lineup, tras más de dos meses lesionado, generó expectativa, pero no fue suficiente para darle poder a una ofensiva que ha lucido apagada en momentos clave. Houston deja pasar oportunidades de oro con corredores en base y ha sido víctima de un pitcheo tibio por parte de la mayoría de sus lanzadores.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para Seattle, el mexicano Andrés Muñoz se encargó de encarar los partidos de gran manera y consolidándose como uno de los mejores cerradores de la liga. Su efectividad ha marcado la diferencia y se ha convertido en gran apoyo en juegos cerrados para los Mariners.

El hondureño Mauricio Dubón ha gozado de poca participación en los últimos partidos, pese a estar entre los mejores del roster de sus equipo e incluso ser fuerte candidato a ganar Guante de Oro como Utility en la Liga Americana.

Los próximos partidos de los de Houston serán correspondientes a la serie de tres partidos que enfrentarán ante los Oakland Athletics en el Raley Field. Los mismos se llevarán a cabo martes, miércoles y jueves de la semana entrante.