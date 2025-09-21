Olimpia sufrió ante un sorprendente Victoria pero logró remontarle en La Ceiba

La Ceiba, Honduras .- Olimpia logró una remontada épica y se impuso 2-3 al Victoria en el estadio Ceibeño, cerrando la primera vuelta con un triunfo que los catapulta al liderato del torneo, desplazando al Marathon, que descansó esta jornada. Los albos tuvieron que apretar el acelerador en el complemento tras un arranque sorprendente de los locales, quienes se adelantaron temprano en el marcador.

Desde el pitazo inicial, los ceibeños tomaron la iniciativa y empezó a gestar ataques con mucha claridad. Al minuto 11, un contragolpe letal iniciado por Avner Portillo terminó con un centro preciso de Samuel Card, pero Edrick Menjívar apareció oportuno para anticipar la llegada del mexicano Daniel Delgadillo y evitar el peligro inminente. Fue un aviso claro de la intención ofensiva de los ceibeños.

Al minuto 34, una jugada por la derecha terminó en un pase magistral de Avner Portillo que dejó a Carlos Bernárdez solo frente al arco. El beliceño no perdonó, aprovechando la marca a destiempo de Marcos Montiel para poner el 1-0 y desatar la euforia en las gradas. El Victoria se ponía adelante ante un Olimpia que lucía sorprendido y sin respuestas.

El segundo tiempo arrancó con un ritmo frenético y apenas segundos después, al 46, Allan Banegas lanzó un zapatazo desde fuera del área que se clavó en el pórtico olimpista y que dejó sin reacción a Edrick. El 2-0 sorprendía a todos y parecía que el triunfo se escapaba de las manos de los albos, obligándolos a salir con todo en busca de la remontada.

Y la reacción de Olimpia fue inmediata. En apenas tres minutos, Michaell Chirinos aprovechó un error del portero Humberto Acevedo para marcar el primer gol. Luego, Jorge Benguché hizo su jugada de lujo, eludió a un tibio Samuel Card y cruzó un potente disparo para poner el 2-2 en el electrónico y todo por decidir.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Benguché siguió siendo el líder en ataque, creando peligro constante. Al minuto 52 ejecutó su clásica maniobra estilo Costinha, sacudiéndose la marca de Portillo y rematando con potencia, pero el portero Acevedo salvo con una gran reacción y despejó al córner. La intensidad era total y Olimpia aumentó la presión.

La definición llegó al 76 cuando José Mario Pinto sacó un latigazo de derecha tras dejar atrás a Avner Portillo. El misil del viejo león significó el 2-3 y la vuelta al marcador para Olimpia que supo sostener la ventaja hasta el final con solidez y oficio.

En los minutos finales, el portero Edrick Menjívar tuvo un susto al salir mal y poner el balón en zona peligrosa en el 90+3, pero la defensa olimpista reaccionó y cerró el partido sin sufrir mayores contratiempos. Así, Olimpia se va a la punta con una gran dosis de fútbol, sacrificio y un segundo tiempo para el recuerdo.