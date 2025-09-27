Kervin Arriaga juega su primer partido de titular con el Levante ante el Getafe

Madrid, España.- El Getafe y el Levante empataron 1-1 en el Coliseum en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports con goles de Iván Romero, en la primera parte, y de Juan Iglesias, en la segunda.
El cuadro valenciano dominó por completo el acto inicial y en el minuto 26 se adalentó en el marcador con un remate de Iván Romero tras una buena dejada hacia atrás de Brugué.
El Getafe reaccionó tras el descanso y marcó el empate gracias a una llegada de Juan Iglesias y un pase de cabeza de Abdel Abqar. El 1-1 definitivo dejó al equipo de Bordalás con 11 puntos y al de Julián Calero con 5.
Además, Calero retocó su once y, respecto a la derrota ante el Real Madrid (1-4) de la pasada jornada, introdujo cuatro caras nuevas: Matias Moreno, Manu Sánchez, Roger Brugué y Kervin Arriaga.
El hondureño Arriaga pese a salir con molestias en el último partido ante Real Madrid, sorprendió al entrar en la convocatoria y estar en el 11 titular en la visita al Getafe.
El ex del Platense, Marathón y Minnesota United, jugó un gran partido, desctacó en el medio campo, recuperando y generando jugadas de ataque, pero al minuto 62 fue sustituido. El técnico Julián Calero había dicho que lo llevarán de a poco.
-- Ficha técnica:
1 - Getafe: Soria; Iglesias, Duarte (Kiko Femenía, min. 46), Djené (Sancris, min. 40), Abqar, Davinchi; Javi Muñoz (Neyou, min. 77), Milla, Arambarri, Mario Martín (Coba, min. 40); y Borja Mayoral (Nyom, min. 77).
1 - Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Manu Sánchez; Carlos Álvarez (Olasagasti, min. 74), Vencedor (Pablo Martínez, min. 62), Arriaga (Rey, min. 62), Brugué (Koyalipou, min. 75); Eyong e Iván Romero (Morales, min. 85).
Goles: 0-1, min. 26: Iván Romero; 1-1, min. 57: Juan Iglesias.
Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Djené (min. 9), al preparador de porteros Curro Galán (min. 13), Duarte (min. 35), Abqar (min. 41) y Nyom (min. 83) por parte del Getafe, y a Manu Sánchez (min. 16), Koyalipou (min. 79) y Etta Eyong (m.92) por parte del Levante.
Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante 7.749 espectadores.