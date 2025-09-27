Kervin Arriaga juega su primer partido de titular con el Levante ante el Getafe

Madrid, España.- El Getafe y el Levante empataron 1-1 en el Coliseum en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports con goles de Iván Romero, en la primera parte, y de Juan Iglesias, en la segunda.

El cuadro valenciano dominó por completo el acto inicial y en el minuto 26 se adalentó en el marcador con un remate de Iván Romero tras una buena dejada hacia atrás de Brugué.

El Getafe reaccionó tras el descanso y marcó el empate gracias a una llegada de Juan Iglesias y un pase de cabeza de Abdel Abqar. El 1-1 definitivo dejó al equipo de Bordalás con 11 puntos y al de Julián Calero con 5.

Además, Calero retocó su once y, respecto a la derrota ante el Real Madrid (1-4) de la pasada jornada, introdujo cuatro caras nuevas: Matias Moreno, Manu Sánchez, Roger Brugué y Kervin Arriaga.

El hondureño Arriaga pese a salir con molestias en el último partido ante Real Madrid, sorprendió al entrar en la convocatoria y estar en el 11 titular en la visita al Getafe.

El ex del Platense, Marathón y Minnesota United, jugó un gran partido, desctacó en el medio campo, recuperando y generando jugadas de ataque, pero al minuto 62 fue sustituido. El técnico Julián Calero había dicho que lo llevarán de a poco.