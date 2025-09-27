  1. Inicio
Kervin Arriaga juega su primer partido de titular con el Levante ante el Getafe

El hondureño Kervin Arriaga ya había jugado tres partidos con el Levante, pero había ingresado de cambio, ahora lo hizo como titular

  • 27 de septiembre de 2025 a las 07:37
Kervin Arriaga jugó 62 minutos en el empate del Levante en la visita ante Getafe.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El Getafe y el Levante empataron 1-1 en el Coliseum en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports con goles de Iván Romero, en la primera parte, y de Juan Iglesias, en la segunda.

El cuadro valenciano dominó por completo el acto inicial y en el minuto 26 se adalentó en el marcador con un remate de Iván Romero tras una buena dejada hacia atrás de Brugué.

El Getafe reaccionó tras el descanso y marcó el empate gracias a una llegada de Juan Iglesias y un pase de cabeza de Abdel Abqar. El 1-1 definitivo dejó al equipo de Bordalás con 11 puntos y al de Julián Calero con 5.

Además, Calero retocó su once y, respecto a la derrota ante el Real Madrid (1-4) de la pasada jornada, introdujo cuatro caras nuevas: Matias Moreno, Manu Sánchez, Roger Brugué y Kervin Arriaga.

El hondureño Arriaga pese a salir con molestias en el último partido ante Real Madrid, sorprendió al entrar en la convocatoria y estar en el 11 titular en la visita al Getafe.

El ex del Platense, Marathón y Minnesota United, jugó un gran partido, desctacó en el medio campo, recuperando y generando jugadas de ataque, pero al minuto 62 fue sustituido. El técnico Julián Calero había dicho que lo llevarán de a poco.

-- Ficha técnica:

1 - Getafe: Soria; Iglesias, Duarte (Kiko Femenía, min. 46), Djené (Sancris, min. 40), Abqar, Davinchi; Javi Muñoz (Neyou, min. 77), Milla, Arambarri, Mario Martín (Coba, min. 40); y Borja Mayoral (Nyom, min. 77).

1 - Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Manu Sánchez; Carlos Álvarez (Olasagasti, min. 74), Vencedor (Pablo Martínez, min. 62), Arriaga (Rey, min. 62), Brugué (Koyalipou, min. 75); Eyong e Iván Romero (Morales, min. 85).

Goles: 0-1, min. 26: Iván Romero; 1-1, min. 57: Juan Iglesias.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Djené (min. 9), al preparador de porteros Curro Galán (min. 13), Duarte (min. 35), Abqar (min. 41) y Nyom (min. 83) por parte del Getafe, y a Manu Sánchez (min. 16), Koyalipou (min. 79) y Etta Eyong (m.92) por parte del Levante.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante 7.749 espectadores.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

