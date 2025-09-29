Licona habla sobre polémica de Alajuelense, titularidad y diferencia para el partido de vuelta

Asimismo, el guardián azul respondió sobre la polémica que ronda al Alajuelense y lo que puede ser diferente para este partido. Motagua no solo se juega la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana, sino que también el boleto a la Champions de la Concacaf 2026.

Pese a que no fue titular en el duelo de ida, Licona asegura que siempre se mantiene dispuesto para afrontar el desafío: "siempre estoy preparado, si me toca o no y lo más importante es que el equipo pueda avanzar".

Marlon Licona, guardameta del Ciclón Azul, fue claro sobre el tema y detalla que la experiencia del equipo puede ser un factor determinante para cuidar del resultado y darle la alegría a la afición: "Significa mucho para nosotros", expresó al ser consultado sobre cómo se vive la situación dentro del equipo.

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua recibe este martes al Alajuelense en el Estadio Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 . Los Azules dieron un paso importante al vencer por 1-0 al cuadro tico en el Alejandro Morera Soto, sin embargo, el equipo no se fía de ello y buscará también dar el golpe en casa.

¿Qué esperan de Alajuelense? "Va ser un partido muy difícil, muy complicado. De alguna manera, sabemos la calidad de equipo con el cual nos enfrentamos, lo más importante es lo que nosotros cedamos en el terreno de juego y somos conscientes de eso. De alguna manera, tenemos que aprovechar que estamos en casa y hacer un buen partido".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Qué crees que pueda ser diferente para la vuelta? "Será totalmente diferente, de igual forma ellos quedaron 10 jugadores en poco tiempo, entonces va ser diferente, donde nosotros con la experiencia que tiene el equipo de jugar este torneo, somos conscientes de eso y la rivalidad que hay dentro de los equipos y sobre todo los grandes. Esa experiencia aplicarla en ese partido".

Polémica del Alajuelense y posible titularidad: "Esos problemas siempre existen en todos los equipos, es más en los clubes grandes donde todos los detalles son importantes, sale en un pequeño y no pasa nada, pero les compete a ellos resolver eso. En cuanto a mi titularidad, siempre estoy listo, preparado, si me toca o no y lo más importante es que el equipo pueda avanzar".

Pláticas a lo interno con la experiencia: "Eso lo hablábamos, como primer punto estamos en casa y tenemos que imponernos y una de las cosas que el profe nos ha hecho saber, independientemente de los resultados, el equipo tiene que jugar igual, proponer y sobre todo que solo se han sacado 90 minutos y ahora depende meramente de nosotros".

Cómo se siente anímicamente el equipo (descanso en liga) y mensaje a la afición: "Todo eso cuenta en estos torneos, cada detalle cuenta y tratamos de sacarle mayor provecho, algunos venían con bastantes partidos seguidos y cuenta mucho. A la afición, este panorama ya días no se veía, estar en estas instancias, jugar contra un equipo grande y la ventaja, creo que simplemente disfrutarlo y espero que mañana esté lleno el estadio".

¿Qué se está jugando Motagua? "Significa mucho para toda la institución, la directiva, jugadores, cuerpo técnico, significa mucho para nosotros. Hace mucho tiempo lo veníamos buscando, hemos estado ahí a un pasito, pero somos conscientes que cada vez se pone más difícil, jugamos contra un gran rival, pero para eso nos preparamos y creemos en Dios en poder estar en la siguiente fase".

La parte mental del equipo: "Si, todo cuenta, todo suma. Cada detalle que se va agregando es importante para estos partidos, todo eso nos ha ayudado mucho y creo eso se ha reflejado en el equipo, está dando mejores resultados y esperemos que sea un partido muy bonito".

¿Qué lectura tienen para el partido? "Somos varios que hemos jugado a estas instancias, va ser muy importante y lo hemos hablado, la concentración, son cosas que aparentemente pueden parecer insignificantes, pero en el fútbol cuentan mucho, lo que tenemos que hacer en cada jugada.