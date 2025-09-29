Sergio Ramos se pronuncia sobre el fuerte golpe que recibió del "Choco" Lozano

Sin embargo, Ramos no tardó en pronunciarse públicamente para enviar un mensaje de calma. A través de sus redes sociales, el excapitán del Real Madrid compartió una fotografía en la que se le ve con la zona afectada y con un gesto sereno, restándole dramatismo al accidente deportivo.

Monterrey, México.- El defensa español Sergio Ramos fue protagonista este fin de semana tras un incidente en el que recibió un fuerte golpe en el rostro por parte del delantero hondureño Antony “Choco” Lozano . La acción le provocó una herida en la ceja que requirió de cuatro puntos de sutura, situación que encendió la preocupación entre aficionados y medios.

“A los que preguntáis, muchas gracias. Estamos bien, cuatro puntitos en la ceja y una más para el recuerdo. No quiero vida sin cicatrices”, escribió el zaguero en un mensaje que rápidamente se hizo viral y generó miles de interacciones de apoyo.

La reacción de Ramos demuestra su temple y experiencia tras más de dos décadas en el fútbol profesional. El jugador ha lidiado con múltiples golpes y lesiones a lo largo de su carrera, pero en esta ocasión volvió a evidenciar que asume cada cicatriz como parte de su historia dentro de los terrenos de juego.

Antony Lozano, por su parte, fue señalado por la acción que ocasionó la herida, aunque dentro del contexto del partido no pareció existir mala intención. El delantero catracho, conocido por su estilo combativo, estuvo implicado en varias disputas físicas durante el encuentro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El gesto de Ramos, lejos de recriminar, transmitió respeto por el rival y madurez frente a un incidente que pudo haber generado polémica. Su mensaje fue interpretado por los hinchas como un ejemplo de profesionalismo y como una forma de quitar tensión a la jugada.

El delantero hondureño protagonizó un encuentro bochornoso para su extensa carrera donde salió muy afectado el futbolista Sergio Ramos en la parte final del partido. Durante la disputa del esférico en el minuto 90+5, Choco Lozano tuvo el marcaje del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y éste ganó el duelo al cabecear el esférico.