Choco Lozano expulsado tras rajarle la cara a Sergio Ramos en el Santos vs Monterrey

Antony Lozano esta vez se vio involucrado en una nueva controversia y tuvo como involucrado a nada más que a Sergio Ramos, el defensor leyenda del fútbol español que milita en el Monterrey de la Liga MX.

Monterrey, México.- ¡No ve una! Antony Choco Lozano , delantero de la Selección Nacional de Honduras , sufrió la noche de este sábado 27 de septiembre una nueva expulsión como futbolista del Santos Laguna de la primera división del fútbol de México.

Los Rayados vencieron 1-0 a los Guerreros, pero Choco fue expulsado en el último suspiro de un partido donde comenzó en la banca, ingresó en la segunda parte y terminó dejando a su equipo de forma infantil con diez jugadores.

Transcurrían 94 minutos en el majestuoso estadio BBVA, cuando Lozano fue en disputa de la pelota con Sergio Ramos, pero el catracho le terminó dando una patada en el rostro al histórico zaguero europeo, por lo que inmediatamente el árbitro central Luis Enrique Santander le mostró la cartulina roja al artillero centrobbbamericano.

La agresión provocó que le saliera sangre al exjugador de clubes como Real Madrid y PSG, ante un Choco que inmediatamente lamentó la acción y le ofreció una disculpa.

Esta es la tercera expulsión de Lozano en la presente campaña, dos por la Liga MX y una en el torneo de la Leagues Cup. Por el torneo mexicano, fue expulsado ante las Chivas y en el campeonato internacional contra LA Galaxy.

Es una temporada desastrosa para el oriundo de Yoro ya que no ha marcado un tan solo y es objeto de críticas por su bajo rendimiento que se suman a los malos resultados del equipo santista. El Santos Laguna apenas cuenta con 10 puntos tras 11 jornadas disputadas.

Pese a eso, Choco goza de la confianza del seleccionador Reinaldo Rueda ya que lo convocó a la selección de Honduras en los juegos que marcaron el inicio de la cuadrangular final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Salvo una sorpresa o lesión, Lozano estará en la lista de la H para los duelos ante Costa Rica y Haití que se estarán disputando este 9 y 13 de octubre respectivamente.