Duro golpe: Selección de Honduras perdería figura para enfrentar a Costa Rica en la Eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de conocer la convocatoria oficial de Honduras para enfrentar a Costa Rica y Haíti en Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, Diario EL HERALDO conoció la nueva baja que tendrá el equipo de Reinaldo Rueda para los partidos que se jugarán el 9 y 13 de octubre, respectivamente, Se trata nada más y nada menos que Julián Martínez, jugador que se he afianzado a la titular en la H y que recientemente fue fichado por el Alverca FC de la Primera División de Portugal.

El motivo de su ausencia sería por una carga en su gemelo derecho, lesión que le impidió ser convocado en el último partido del Alverca F.C. frente al Vitoria Guimaraes. Según conoció EL HERALDO el club luso quiere cuidarlo y se reunió este lunes de manera virtual con José Murillo, uno de los médicos de la selección de Honduras, para aclarar lo que está sucediendo. En dicha reunión se destacó futbolista de 21 años que está lesionado la viene arrastrando desde el partido ante Haití en Curazao y frente a Nicaragua. Conociendo esto, el jugador ideal para reemplazarlo sería el defensor del Motagua, Luis Vega. El zaguero del Ciclón se encuentra en buen momento y podría ser tomado en cuenta para Reinaldo Rueda luego de no haber sido convocado desde la Copa Oro.

TERCERA BAJA