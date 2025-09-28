Olimpia venció a Choloma y llega motivado a juego de vuelta ante Cartaginés en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia venció 2-0 al CD Choloma por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Los merengues de Eduardo Espinel se presentan en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa con 21 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones, uno más que el Marathón, y si ganan se podrán distanciar de su más cercano perseguidor, aprovechando el tropiezo del Monstruo.

Caso contrato es el de los cholomeños que viven una crisis en el campeonato, ubicados en el penúltimo puesto de la clasificación con apenas 7 unidades, suman siete derrotas, dos triunfos y un empate.

El Viejo León tratará de seguir por el buen camino tras su triunfazo conseguido a mitad de semana contra el Cartaginés de Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

Espinel hará rotaciones en el equipo titular, pensando en ese juego de vuelta frente a los ticos. No contará con Edwin Rodríguez, quien se cayó del 11 para el duelo de ida en Cartago. El mediocampista seguramente tendrá descanso, pensando en lo que se viene.

En el Choloma hubo dos salidas horas antes del partido contra Olimpia. El club maquilero informó de manera oficial la desvinculación de dos de sus futbolistas que ficharon para el torneo Apertura 2025. Se trata del volante Mario Roberto Martínez y el atacante Luis Contreras.