Dereck Moncada se suma: Últimos jugadores que ha enviado al extranjero el Olimpia

El Olimpia es uno de los equipos del fútbol hondureño que más jugadores exporta al extranjero y ahora se suma uno más, es el caso del delantero Dereck Moncada
Otro de los jugadores que el Olimpia sobresalió en 2018 fue el delantero Bryan Moya quien se fue al Zulia de la primera división de Venezuela y disputó la Copa Sudamericana.
El 2019 le dio una gran oportunidad al lateral derecho Kevin Álvarez con el Norrkoping de la primera división de Suecia, pero fue un calvario donde apenas vio acción.
Otro de los olimpistas que emigró en 2019 fue el defensor con perfil derecho Brayan Beckeles y dejó su sello en el Nashville de la MLS.
El fichaje de Michaell Chirinos al Vancouver Whitecaps sorprendió, luego de su regreso de México el Olimpia reaccionó feliz y rindió, pero en agosto del 2019 el club de la MLS lo fichó.
Eddie Hernández inició el 2020 fichando por el Al-Tai FC de la segunda división de Arabia Saudita tras un buen semestre con Olimpia.
Olimpia vio como Jorge el Toro Benguché explotó de la mano de Pedro Troglio y en mitad del 2020 se dio su salida al Boavista de la primera división de Portugal, al final pasó sin pena ni gloria.
El seleccionado hondureño Deiby Flores firmó por dos años con el Panetolikos FC de Grecia a mediados del 2021 tras un gran año con el Olimpia.
Tras la mala experiencia en Portugal, el Olimpia cedió de inmediato al Toro Benguché al Cerro Largo de la primera división de Uruguay a inicios del 2022.
El mediocampista hondureño Edwin Rodríguez llegó al Aris FC en condición de cedido por una temporada en septiembre del 2022. No le fue bien y volvió pronto.
En vísperas de la Navidad del 202 y tras pasar con éxito el reconocimiento médico, Michaell Chirinos se convirtió en nuevo futbolista del Volos FC en la Superliga griega.
A inicios del 2024, el Olimpia anunció la salida del Toro Benguché por tercera vez al extranjero y llegó al Bellinzona de la segunda división de Suiza.
El 2025 fue especial para Andy Nájar, luego de ser campeón con Olimpia, pero fallar en el pentacampeonato, el Nashville de la MLS lo fichó.
En agosto del 2025, el mediocampista del Olimpia se fue al Sporting San José en su primera experiencia como legionario.
El zaguero Julián Martínez fue protagonista al dar el salto a Europa luego de una excelente Copa Oro 2025, del Olimpia pasó al FC Alverca de la primera división de Portugal.
Alberth Elis también aprovechó su regreso al Olimpia y en la ventana de verano del 2025 se dio su fichaje al Marítimo de la segunda división portuguesa.
Dereck Moncada, de 18 años, saldrá del Olimpia, fichó por el Necaxa de la Liga MX por cuatro años y que estará a préstamo durante seis meses en Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia.