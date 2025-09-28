Alajuelense envuelto en tremendo escándalo previo a enfrentar a Motagua en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Las secuelas del triunfo de Motagua en la Copa Centroamericana 2025 han sido golpes fuertes para el Alajuelense, se lesionó la figura Celso Borges, el fin de semana no pasaron del empate 2-2 con Puntarenas por la Liga de Costa Rica y ahora el club llegará envuelto en un escándalo interno.

Todo se destapó previo al viaje de los Manudos a tierras catrachas para el juego de vuelta de este martes 30 de septiembre de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 donde el Ciclón Azul tiene la ventaja del 1-0 conquistado en la ida en el propio estadio Alejandro Morera Soto.

La prensa de Costa Rica informó del escándalo, primeramente que no realizaron el viaje los futbolistas John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz, todos por decisión de la institución.

Diario La Teja dio a conocer que la decisión con dos futbolistas fue más allá: "Fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que se habría tratado de una medida disciplinaria luego de que este sábado los jugadores, presuntamente, tuvieron una salida nocturna en un bar josefino y habrían sido parte de una trifulca".

Y agregaron: "Al enterarse de esa situación, en el equipo decidieron sacar a los jugadores de la convocatoria a todos los implicados, a pesar de que es algo que claramente los afectará en lo deportivo".

Creichel Pérez estaba teniendo un rendimiento aceptable a punta de goles en el Alajuelense y John Paul Ruiz era el principal candidato para ocupar el puesto del lateral izquierdo Ronald Matarrita, expulsado en la ida ante Motagua.

Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este martes 30 de septiembre desde las 8 de la noche, partido programado en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Este es un caso que empaña al fútbol tico y que el próximo jueves 9 de octubre la selección de Costa Rica se juega la vida frente a Honduras en la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C rumbo al Mundial 2026.