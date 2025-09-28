  1. Inicio
Exfutbolista revela la pesadilla que vivió por adicción al alcohol: "bebía casi hasta desmayarme"

El famoso exjugador abrió su corazón y tocó temas delicados que habían permanecido en silencio durante años

  • 28 de septiembre de 2025 a las 10:31
Exdelantero del Manchester United y de la selección inglesa, habló con una sinceridad poco habitual sobre los momentos más oscuros de su vida personal.

Actualmente, Wayne Rooney ha encontrado una nueva vía para compartir sus experiencias personales y profesionales a través de su propio podcast, titulado The Way Rooney Show.
La charla tuvo lugar en el podcast de Rio Ferdinand, también exjugador y excompañero suyo en el United, con quien compartió vestuario y grandes triunfos, incluyendo la histórica Champions League conquistada en 2008.
Durante la entrevista, Rooney abrió su corazón y tocó temas que habían permanecido en silencio durante años, dejando ver el lado humano detrás de la figura futbolística.
Rooney confesó que hubieron muchas situaciones que lo llevaron a su límite del que solo pudo ver la luz gracias a su pareja, Coleen Rooney.
“Es fundamental. Es curioso porque somos dos chicos de Croxteth y luego crecimos juntos y, obviamente, empezamos a salir, nos casamos y tuvimos hijos”.
El delantero relató que desde muy joven fue una persona con una gran dualidad: una profunda pasión por el fútbol, pero también una fuerte inclinación por los excesos, especialmente las salidas nocturnas.
“Ella podía ver, conocía mi mente y sabía que yo era un poco diferente. Sabes, amaba el fútbol, estaba obsesionado con el fútbol, pero también me encantaba salir de noche o lo que fuera, salir”.
Uno de los temas más delicados que abordó fue su relación con el alcohol, un problema que lo acompañó en momentos clave de su carrera y su vida personal.
“Ella lo vio muy pronto y lo ha controlado. Bueno, no controlado, pero me ha ayudado muchísimo a controlarlo”.
Rooney explicó que recurría al alcohol como una forma de escape, especialmente cuando se sentía bajo presión o emocionalmente agotado.
“He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi escape era el alcohol. Cuando tenía poco más de 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía, y bebía casi hasta desmayarme. No quería estar cerca de la gente porque a veces te sientes avergonzado y a veces sientes que has defraudado a la gente. En última instancia, no sabía cómo lidiar con eso de otra manera, así que elegí el alcohol para intentar superarlo”.
En más de una ocasión, Coleen Rooney ha hecho públicas algunas de las dificultades que atravesaron como pareja, entre ellas la infidelidad del jugador.
A pesar de los momentos dolorosos, Coleen decidió permanecer a su lado, priorizando la estabilidad y el bienestar de sus hijos.
Colern Rooney afirmó que sufrió de infidelidad por parte del jugador, pero que por el bienestar de sus hijos decidió seguir con él.
