Difunden foto comprometedora de jugador de Olimpia y su esposa responde de forma impensada

Difunden peculiar foto del jugador de Olimpia José Mario Pinto. Su esposa reaccionó de esta manera a la imagen comprometedora de su amado.
Ericka Salgado es la pareja sentimental del jugador José Mario Pinto del Olimpia.
En los últimos días circuló una curiosa foto de José Mario Pinto con una chica que no es su esposa al extremo de que su pareja se pronunció.
Esta fue la imagen que se viralizó en las redes sociales de José Mario Pinto: Dicha foto fue compartida por la página de Club Olimpia Deportivo Fans .
José Mario Pinto fue el primero en reaccionar tras la imagen comprometedora y se lo tomó con buen sentido del humor.
“Ustedes ya quieren me pidan el divorcio ”, señaló José Mario Pinto tras viralizarse la foto en la que sale con misteriosa joven.
El peculiar mensaje de José Mario Pinto tras la foto que se viralizó en las redes sociales.
La imagen se viralizó al extremo de que la esposa de José Mario Pinto pudo verla y se pronunció.
La publicación, con un tono claramente humorístico, buscaba generar risas entre los aficionados, pero terminó provocando que todos hablaran de la reacción de su esposa.
La hermosa Ericka sorprendió con la respuesta que le dejó a José Mario Pinto tras la foto donde se ve al jugador con una joven.
"No se preocupen, mañana no llega al partido”, fueron las palabras de la esposa de José Mario Pinto e inmediatamente desató muchas risas en los seguidores.
Este fue el mensaje de la esposa de José Mario Pinto luego de que el jugador apareció con una joven tras el final de un juego del Olimpia.
Inmediatamente José Mario Pinto no tardó en contestar de manera romántica: “Ericka Salgado, yo solo tengo ojos para ti jajajajaja te amoo y nadie te llega los talones eres mi reina ”, le recalcó.
La respuesta de José Mario Pinto a su esposa Ericka tras la foto donde se ve con una joven.
El futbolista del Olimpia se casó con su hermosa pareja el 25 de febrero del 2024.
“La reina de mi corazón”, así la describe José Mario Pinto a su amada esposa.
Ericka Salgado es amante de la playa y dsifruta mucho ese tiempo junto a José Mario Pinto.
La hermosa chica vive en Tegucigalpa, su ciudad natal, con el futbolista del Olimpia.
La capitaliana estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Ericka Salgado en su cuenta de Instagram cuenta con más de 13 mil seguidores.
La hermosa Ericka es aficionada del Olimpia.