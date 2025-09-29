Liga de Ascenso finaliza vueltas regulares del Apertura: Así se jugarán los octavos de final

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de una emocionante jornada este fin de semana, se terminaron las vueltas regulares del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras y quedaron listos los cruces de octavos.

Fueron 17 encuentros que se desarrollaron este sábado 27 de septiembre donde ocho clubes llegaron clasificados y otros ochos buscaban el boleto a la siguiente ronda.

Estos comenzarán el próximo fin de semana y el Vida, que terminó segundo en su grupo, visita al Roma FC de Colón, para cerrar la vuelta en el Ceibeño.

Mientras que el Real Sociedad que finalmente logró entrar en la fiesta, estará chocando contra el Tela FC en un duelo bravo buscando el pase a los cuartos.

Uno de los mejores equipos del torneo, el Santa Rosa FC de la Masica, Atlántida, se estará midiendo a la Juventus de Roatán, otro de los buenos clubes. Mientras que el Leones HT6 de San Pedro Sula, tendrá un duelo emocionante contra Pumas.

Clasificados los líderes y segundos lugares de los seis grupos definidos en la competencia, pero además avanzaron los mejores cuatro terceros lugares de la competencia.