Lo que hizo Roxana Somoza, esposa de jugador roba suspiros, Edwin preocupa y felicidad de Olimpia

Olimpia venció este domingo 2-0 al CD Choloma por la jornada 11 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
El Club Deportivo Olimpia recibió este domingo al CD Choloma por la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Miles de personas llegaron al estadio Nacional de Tegucigalpa a presenciar el duelo entre Merengues y Maquileros.
Este pequeño fue sorprendido por "El Chelito", quien le consiguió la firma de todos los jugadores de Olimpia. El hincha olimpista no ocultó sus lágrimas de felicidad.
Esta hermosa chica es una de las fieles aficionadas del león y lo sigue en todos los estadios a nivel nacional.
La guapa esposa del delantero Jerry Bengtson robó miradas. Se hizo acompañar de su pequeña hija para apoyar al capitán del Olimpia.
El influencer brasileño Juninho Manella fue uno de los invitados especiales al partido. Desde hace unos días, el creador de contenido ha tenido un acercamiento especial con el Olimpia y su hinchada.
Juninho se hizo acompañar de su novia, la guapa influencer hondureña Roxana Somoza. Ambos se pusieron la piel del Rey de Copas.
Él es otro de los creadores de contenido brasileños que hace unos días disputaron el partido ante los tiktokers de Honduras.
EL HERALDO captó a los tiktokers mientras compartían en el estadio Nacional.
Los "Gringos" sorprendieron y llegaron a ver al Olimpia, seguido se les ve en el Nacional.
El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, tuvo un gran gesto previo al pitazo inicial y saludó a Jorge Ernesto Pineda, técnico del Choloma.
Alineación de CD Choloma en el partido: Jeison Truque, Milton Núñez, Jonathan Córdova, Johnny Leverón, Jordi Franco, Bryan Félix, Julio Bernárdez, Brayan Castillo, Yethson Chávez, Marco Aceituno y Janier Bermúdez.
Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, José García, Edwin Lobo, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Maynor Arzú, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.
El volante Edwin Rodríguez iba a salir de titular en Olimpia, pero sintió molestias que le impidieron salir al terreno de juego.
Hace unos días le sucedió el mismo problema ante Cartaginés en Copa Centroamericana.
Olimpia se puso a ganar desde el minuto 7 del partido. Una mala salida del portero Truque, que le regaló la pelota a Maynor Arzú, quien habilitó al delantero Jerry Bengtson y con un bombazo puso el 1-0.
Así lo celebró el capitán del Olimpia junto a sus compañeros de equipo.
Olimpia intentó ampliar la ventaja en el marcador, pero no pudo y el primer tiempo finalizó 1-0.
En el segundo tiempo del partido Olimpia metió el acelerador y su esfuerzo rindió frutos.
Michael Chirinos y Jorge Álvarez se conectaron en una pared dentro del área del Choloma al minuto 83 y fue el habilidoso volante quien la terminó metiendo en el marco de los Maquileros para poner el 2-0 final.
Con ese resultado, los Albos suman 24 puntos y se despegan en el liderato del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.