  1. Inicio
  2. · Deportes

Promesas que iluminan la Liga Nacional de Honduras: Dos ya arrasan con tan solo 17 años

Unos destacan por su olfato de depredador y otros resaltan por ser titulares a pesar de su corta edad; jovenes que brillan en el fútbol de Honduras

  • 30 de septiembre de 2025 a las 09:40
Promesas que iluminan la Liga Nacional de Honduras: Dos ya arrasan con tan solo 17 años

A pesar de su corta edad, se han convertido en jugadores importantes en Liga Nacional.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Mathías Vázquez, Dereck Moncada, Yemerson Cabrera, Nixon Cruz y Kalushita Fernández son algunas de las joyas. Hay dos que ya brillan con 17 años

Ya sea que hayan tenido minutos por la regla del sub 20 o por el convencimiento de los entrenadores, son varias las joyas que brillan con luz propia en el fútbol hondureño.

Licona habla sobre polémica de Alajuelense, titularidad y diferencia para el partido de vuelta

Unos destacan por su olfato de depredador, otros resaltan por ser titulares a pesar de su corta edad y algunos por su desparpajo en el campo cada vez que llegan desde el banco. “Hay que destacar a los jóvenes”, dijo alguna vez el técnico de la Selección, Reinaldo Rueda, al ver la irrupción de nuevos talentos como el caso de Mathías Vázquez.

Sí, el delantero motagüense con excelso promedio de un gol cada 96 minutos y que fue quien le dio el triunfo al Ciclón en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana en Costa Rica ante Alajuelense.

Nixon y Yemerson Cabrera

“Es un niño muy inteligente. Hay que llevarlo tranquilo. Lo que tiene que hacer es disfrutar”, apunta el entrenador azul, Javier López, al hablar de un atacante de 18 años que suma tres goles (todos sirvieron para ganar) en 13 apariciones en esta temporada.

Si de goles internacionales se habla, Nixon Cruz movió las redes en la Centroamericana y ratificó su gran presente.

El volante de 19 años llegó de la segunda división y en las primeras de cambio se ganó la titularidad en Real España. Jugó en 15 de los 16 partidos del club y suma más de mil minutos de acción. Al otro extremo del país, en Olancho, levanta la mano un pequeño cazagoles de números brillantes. Yemerson Cabrera debutó en este Apertura en primera con Potros y registra cinco goles en cuatro partidos, incluido un hat-trick contra Choloma.

Dos de 17 años de edad

“Mirá, es un jugador que es goleador. No te lo puedo describir de otra manera ja, ja, ja, es goleador”, se regocija el entrenador Reinaldo Tilguaht al observar los números de un artillero que suma minutos sub 20 y también goles. Mismo caso que el artillero olimpista, Dereck Moncada.

Sus dos dianas lo abanderan, pero sobretodo su consolidación en poco tiempo: estuvo en 14 de los 16 juegos del León y ya apunta a la MLS. En el norte también sobresale Jaylor Kalushita Fernández, el extremo verdolaga que reporta un gol y 542 minutos en ocho partidos. En cuanto a talentos prematuros, hay dos de apenas 17 años que se roban los reflectores. El atacante de Lobos, Juan David Martínez, debutó con gol ante Motagua y tiene dos tantos en solo cuatro juegos.

El seleccionado sub 17 Jeison Arriola, por su lado, ha sido capaz de ganarse la confianza de Raúl Cáceres y suma 645 minutos en siete choques con el Platense. Ellos han demostrado que el talento y el rendimiento no tienen edad. Se trata de cipotes del futuro que ya son presente...

JÓVENES DESTACADOS

Mathías Vázquez

18 años

Delantero

Motagua

Motagua vs Alajuelense EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Copa Centroamericana

13 partidos

560 minutos

3 goles

Yemerson Cabrera

18 años

Delantero

Olancho

4 partidos

195 minutos

5 goles

Jaylor Kalushita Fernández

18 años

Extremo

Marathón

8 partidos

542 minutos

1 gol

Jeison Arriola

17 años

Extremo

Platense

9 partidos

645 minutos

0 goles

Nixon Cruz

19 años

Volante

Real España

15 partidos

1,010 minutos

1 gol

Dereck Moncada

17 años

Delantero

14 partidos

747 minutos

2 goles

Juan David Martínez

17 años

Delantero

UPNFM

4 partidos

253 minutos

2 goles

José Raúl García

21 años

Volante

UPNFM

9 partidos

624 minutos

4 goles

Datos de algunos jóvenes en el presente Apertura

Mike Arana. El jugador de Real España tiene 16 años y ya jugó dos partidos.Arbin Yair Medrano (18). El futbolista ha jugado cinco juegos con Juticalpa.Jainer Bermúdez. Delantero sub 20 de Choloma que ha disputado 375 minutos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias