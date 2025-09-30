Promesas que iluminan la Liga Nacional de Honduras: Dos ya arrasan con tan solo 17 años

Tegucigalpa, Honduras.- Mathías Vázquez, Dereck Moncada, Yemerson Cabrera, Nixon Cruz y Kalushita Fernández son algunas de las joyas. Hay dos que ya brillan con 17 años Ya sea que hayan tenido minutos por la regla del sub 20 o por el convencimiento de los entrenadores, son varias las joyas que brillan con luz propia en el fútbol hondureño.

Unos destacan por su olfato de depredador, otros resaltan por ser titulares a pesar de su corta edad y algunos por su desparpajo en el campo cada vez que llegan desde el banco. “Hay que destacar a los jóvenes”, dijo alguna vez el técnico de la Selección, Reinaldo Rueda, al ver la irrupción de nuevos talentos como el caso de Mathías Vázquez. Sí, el delantero motagüense con excelso promedio de un gol cada 96 minutos y que fue quien le dio el triunfo al Ciclón en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana en Costa Rica ante Alajuelense.

Nixon y Yemerson Cabrera

"Es un niño muy inteligente. Hay que llevarlo tranquilo. Lo que tiene que hacer es disfrutar", apunta el entrenador azul, Javier López, al hablar de un atacante de 18 años que suma tres goles (todos sirvieron para ganar) en 13 apariciones en esta temporada. Si de goles internacionales se habla, Nixon Cruz movió las redes en la Centroamericana y ratificó su gran presente. El volante de 19 años llegó de la segunda división y en las primeras de cambio se ganó la titularidad en Real España. Jugó en 15 de los 16 partidos del club y suma más de mil minutos de acción. Al otro extremo del país, en Olancho, levanta la mano un pequeño cazagoles de números brillantes. Yemerson Cabrera debutó en este Apertura en primera con Potros y registra cinco goles en cuatro partidos, incluido un hat-trick contra Choloma.

Dos de 17 años de edad

“Mirá, es un jugador que es goleador. No te lo puedo describir de otra manera ja, ja, ja, es goleador”, se regocija el entrenador Reinaldo Tilguaht al observar los números de un artillero que suma minutos sub 20 y también goles. Mismo caso que el artillero olimpista, Dereck Moncada. Sus dos dianas lo abanderan, pero sobretodo su consolidación en poco tiempo: estuvo en 14 de los 16 juegos del León y ya apunta a la MLS. En el norte también sobresale Jaylor Kalushita Fernández, el extremo verdolaga que reporta un gol y 542 minutos en ocho partidos. En cuanto a talentos prematuros, hay dos de apenas 17 años que se roban los reflectores. El atacante de Lobos, Juan David Martínez, debutó con gol ante Motagua y tiene dos tantos en solo cuatro juegos. El seleccionado sub 17 Jeison Arriola, por su lado, ha sido capaz de ganarse la confianza de Raúl Cáceres y suma 645 minutos en siete choques con el Platense. Ellos han demostrado que el talento y el rendimiento no tienen edad. Se trata de cipotes del futuro que ya son presente...

JÓVENES DESTACADOS

Mathías Vázquez 18 años Delantero Motagua