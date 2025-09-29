Motagua vs Alajuelense EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua apostará este martes por sellar su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, en el juego de vuelta de los cuartos de final que disputará contra el Alajuelense costarricense. El equipo hondureño, que dirige el español Javier López, llega al choque contra su rival de turno motivado por el triunfo 0-1 que logró en el juego de ida, el pasado día 23.

Un empate la basta a Motagua para seguir en su objetivo de alzarse con la Copa Centroamericana. Alajuelense está obligado a ganar al menos por 2-0 para dejar en el camino a un Motagua que, con López, quien a mediados de agosto asumió como su nuevo entrenador, ha venido de menos a más, sin conocer la derrota en el certamen y que se mantiene invicto en siete juegos en del Apertura hondureño, con cinco triunfos y dos empates.

Si Alajuelense se impusiera por 1-0, el partido se definiría en tiempo adicional de 30 minutos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El equipo costarricense, según medios de prensa, llega al partido contra Motagua con cinco bajas, entre ellas la de Ronald Matarrita, quien fue expulsado con roja directa por juego brusco en el partido de ida, y Celso Borges, por lesión.

Motagua no contará con su capitán, Marcelo Santos, quien también fue expulsado en la ida contra Alajuelense. El ganador se enfrentará en semifinales con el vencedor del juego entre el Cartaginés y el Olimpia.

Posibles alineaciones