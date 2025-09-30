Supremo sorprende a todos tras inesperada decisión con Juninho y Joao para partido de tiktokers

Supremo anunció la convocatoria para el partido de tiktokers de Honduras vs Guatemala. Sorpresa con lo que harán los brasileños Joao Ferreira y Juninho Manella.
Los creadores de contenido catracho visitan las tierras chapines en busca de un nuevo triunfo. Estos son los convocados para el juego.
Uy, uy, uy es de los frecuentes en el equipo y no podía faltar en la convocatoria.
Caracolito también ha formado parte de las plantillas en los juegos ante El Salvador, Nicaragua y Brasil.
Fresera fue parte de los juegos ante Nicaragua y Brasil y también fue tomado en cuenta para el juego ante Guatemala.
MR JC es de las piezas claves en el esquema de la "H" Tiktokera y tiene su lugar asegurado en la convocatoria.
Stenfort ha sido el portero de la Selección de Tiktokers de Honduras en los últimos juegos y fue llamado para el juego ante Guatemala.
"Raphinha hondureño" es uno de los destacados en el equipo de creadores y estará en el juego ante Guatemala.
Pese a que goza de pocos minutos, el carismático Chauder Morazán es otro de los convocados para el juego.
Barbarito también ha sido parte fundamental del equipo y fue llamado por Supremo.
Osvaldo es otro de los creadores de contenido catracho llamados para el juego.
San Andrés será parte de los elegidos para jugar ante Guatemala en el sexto partido del equipo.
Shin Fujiyama es el capitán de la Selección de Tiktokers de Honduras y por su puesto, tiene un puesto asegurado en la convocatoria
El brasileño Joao Ferreira otra vez estará con los catrachos. El sudamericano se ha ganado el cariño del país cinco estrellas y tendrá a otro compatriota en el equipo.
Juninho Manella es la gran novedad en la convocatoria de Supremo. El 'fichaje' se suma para el partido ante Guatemala
Por su puesto, no puede faltar Supremo, que ha liderado al equipo en estos juegos internacionales.
Noland Caleb es el goleador del equipo de Tiktokers y tiene su puesto asegurado ante los chapines. Se ha destapado con golazos ante El Salvador y Brasil.
Irving Matheus también fue llamado para este juego.
"Dembelé hondureño" ha destacado con la "H Tiktokera" y se ha ganado un cupo en la nueva convocatoria.
Brayan "La Playa" no estuvo ante Brasil en San Pedro Sula y puede regresar ante Guatemala.
Fila también forma parte de la plantilla que viajará a Guatemala.
El Yuniors es otro de los que se suma para el duelo ante los hermanos centroamericanos.
"Loncho" también fue convocado para enfrentar a Guatemala el jueves 2 de octubre.
Supremo anunció que este partido ante Guatemala será el último de los Tiktokers, aunque no se descartan más duelos internacionales en el futuro.