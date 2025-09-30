  1. Inicio
Bajas y futbolistas que vuelven de Honduras para los juegos vs Costa Rica y Haití

Honduras tendrá cuatro bajas sensibles para los cotejos del 9 y 13 de octubre

  • 30 de septiembre de 2025 a las 16:01
La Selección de Honduras tendrá varias bajas y altas de cara a la doble fecha FIFA de octubre ante Costa Rica y Haití. Estos son los futbolistas que estarán ausentes y los que retornarán.

Foto: El Heraldo
Denil Maldonado se lesionó tras la Copa Oro y tuvo que ser operado, esto lo saca de la convocatoria, incluso, de la doble fecha FIFA en el mes de noviembre. Su sustituto podría ser Getsel Montes.

Foto: El Heraldo
Julián Martínez sufrió un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que requiere una operación. También se perdería la fecha FIFA de noviembre y su sustituto sería Luis Vega.

Foto: El Heraldo
David Ruiz es otra baja de Honduras para esta doble fecha FIFA. En el último cotejo ante Nicaragua ingresó de cambio y terminó saliendo al recaer de una lesión.

Foto: El Heraldo
Edwin Rodríguez sufrió una nueva lesión cerca del quinto metatarsiano, teniendo que ser operado. Aparte de ser baja en octubre también será duda en noviembre.

Foto: El Heraldo
En cuanto a los jugadores que apuntan a volver, si no recaen de lesiones, se encuentran Kervin Arriaga quien ya empezó a tener minutos en el Levante de España.

Foto: El Heraldo
Aparte de Kervin Arriaga, otro jugador que apunta a volver a la Selección Nacional para los cotejos ante Costa Rica y Haití es Rigoberto Rivas. El extremo fue titular con su equipo y disputó 78 minutos el fin de semana ante el Besiktas, por la liga turca.

 Foto: El Heraldo
Un jugador que podría volver es Bryan Acosta quien se recuperó de una lesión y ha empezado a tener minutos en el Nashville. Ante las bajas de Edwin Rodríguez, Acosta puede ser una opción.

Foto: Cortesía redes
Otra opción es Bryan Róchez, quien ha empezado a tener minutos en su equipo en la segunda división de Portugal. No es seguro su llamado, pero es una opción.

Foto: Cortesía redes
Honduras enfrentará a Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula el 9 de octubre y el 13 del mismo mes en el Nacional de Tegucigalpa ante Haití.

Foto: El Heraldo
