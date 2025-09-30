Bajas y futbolistas que vuelven de Honduras para los juegos vs Costa Rica y Haití

La Selección de Honduras tendrá varias bajas y altas de cara a la doble fecha FIFA de octubre ante Costa Rica y Haití. Estos son los futbolistas que estarán ausentes y los que retornarán.
Denil Maldonado se lesionó tras la Copa Oro y tuvo que ser operado, esto lo saca de la convocatoria, incluso, de la doble fecha FIFA en el mes de noviembre. Su sustituto podría ser Getsel Montes.
Julián Martínez sufrió un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que requiere una operación. También se perdería la fecha FIFA de noviembre y su sustituto sería Luis Vega.
David Ruiz es otra baja de Honduras para esta doble fecha FIFA. En el último cotejo ante Nicaragua ingresó de cambio y terminó saliendo al recaer de una lesión.
Edwin Rodríguez sufrió una nueva lesión cerca del quinto metatarsiano, teniendo que ser operado. Aparte de ser baja en octubre también será duda en noviembre.
En cuanto a los jugadores que apuntan a volver, si no recaen de lesiones, se encuentran Kervin Arriaga quien ya empezó a tener minutos en el Levante de España.
Aparte de Kervin Arriaga, otro jugador que apunta a volver a la Selección Nacional para los cotejos ante Costa Rica y Haití es Rigoberto Rivas. El extremo fue titular con su equipo y disputó 78 minutos el fin de semana ante el Besiktas, por la liga turca.
Un jugador que podría volver es Bryan Acosta quien se recuperó de una lesión y ha empezado a tener minutos en el Nashville. Ante las bajas de Edwin Rodríguez, Acosta puede ser una opción.
Otra opción es Bryan Róchez, quien ha empezado a tener minutos en su equipo en la segunda división de Portugal. No es seguro su llamado, pero es una opción.
Honduras enfrentará a Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula el 9 de octubre y el 13 del mismo mes en el Nacional de Tegucigalpa ante Haití.