Infiltrados, fiesta de la "revo" y ambientazo en el Nacional previo al Motagua vs Alajuelense

El Ciclón Azul vive una fiesta en su misión de clasificar a semifinales de Copa Centroamericana; así disfrutan de la previa del partido los hinchas del Motagua

  • 30 de septiembre de 2025 a las 17:23
Motagua busca sellar este martes la clasificación a semifinales de Copa Centroamericana 2025. Este es el ambiente que se vive a pocos minutos del arranque de partido.

Fotos: Marvin Salgado y Stalin Irías / EL HERALDO.
El Ciclón Azul llega este martes ante un oportunidad de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Motagua se enfrentará al Alajuelense por la vuelta de los cuartos de final del torneo de Concacaf.

El Mimado sacó oro de Costa Rica y venció a los Manudos por marcador de 0-1 con gol solitario de Mathías Vázquez.

Ese resultado los tiene con muchas posibilidades de meterse a la siguiente fase del certamen del internacional y su afición lo sabe.

Los hinchas del Motagua llegaron tempranas horas y quieren abarrotar el estadio Nacional de Tegucigalpa.

En las afueras el coloso capitalino se respira un ambiente de felicidad y optimismo.

La seguridad está garantizada y cientos de elementos policiales estarán resguardando a las personas que lleguen al partido.

Este aficionado sorprendió al llegar con esta mascara tenebrosa y le puso ambiente a la previa del duelo.

Familias completas llegaron bien identificados con los colores del Motagua.

Las bellas chicas no podían faltar y así posaron para el lente de EL HERALDO.
Los Revolucionarios, barra organizada del Motagua, llegaron desde tempranas horas para armar el show y recibir de la mejor manera a su club.
Largas filas de aficionados se apostaron en los portones del sector de populares para hacer su ingreso desde horas tempranas.

Los pequeños de la casa hacen la señal del águila, característica de los aficionados del Mimado.

Héctor Adalid Sauceda, el aficionado que se tatuó un águila en su espalda por amor a Motagua.
Alajuelense no estará solo y estos hinchas llegaron al Chelato Uclés para apoyar a su equipo.

Las linduras derrocharon su belleza y robaron miradas en la previa del partidazo por Copa Centroamericana.

Momento en que llegan los hinchas del Ciclón con parte de los instrumentos que usarán esta noche para alentar a su equipo.

El caricaturista y político hondureño Darío Banegas llegó junto a su hijo y posó para el lente de EL HERALDO.

La familia de Emilio Izaguirre se ubicó en el sector de silla para ver el juego de Motagua que arranca a las 8:00 PM.

Esta pareja de abuelitos causó ternura y son fieles aficionados del Motagua. Llegaron con todos los ánimos.

Darío Banegas y Pedro Atala posaron desde el sector de palco del estadio Nacional.

Así fue la fiesta de la "revo" en la llegada de Motagua al estadio.

