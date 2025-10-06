Andy Najar llega confiado a Honduras y adelanta que impondrán respeto ante Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras sigue tomando forma con la llegada de los legionarios y Andy Nájar arribó hoy a San Pedro Sula con una doble sonrisa debido a su gran momento. El "Cabezón" obtuvo el título de la US Open Cup con el Nashville SC y unirse a la Bicolor para los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití del 9 y 13 de octubre en San Pedro Sula y Tegucigalpa le genera mucho optimismo.

La primera batalla será contra los ticos este jueves en el estadio Morazán, escenario que lo resaltó debido al apoyo de los aficionados y consideró que tienen que ganar sí o sí. El lateral derecho se perfila como el titular indiscutible para estos partidos en suelo catracho, donde la Bicolor llega con 4 puntos, Haití y Costa Rica con 2 unidades, mientras que Nicaragua solamente tiene una unidad.

CONFERENCIA DE ANDY NÁJAR A SU LLEGADA A HONDURAS

Con la alegría de ser campeón de la US Open Cup: "motivados, son dos partidos importantes que tenemos por delante y tenemos que aprovecharlos, ojalá podamos lograr los 6 puntos". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Es hora de cobrar venganza ante Costa Rica: "para esos nos preparamos, no para cobrar venganza, sino que son partidos que se tienen que ganar sí o sí, estamos en casa, con nuestra gente y esperamos sacar el triunfo que es lo más importante y acercarnos al objetivo". Por dónde pasan los triunfos: "va a ser difícil, Costa Rica tiene buenos jugadores. Somos 11 contra 11, confiando en Dios que se pueda ganar en casa". Sin margen de error: "estamos en casa, aquí la Selección se ha dado a respetar más. Muestra un mejor nivel en casa, como jugador es lindo estar en esta cancha, tener ese apoyo de nuestra gente y así lo miramos el jueves". Volver al Morazán: "Es un estadio donde la gente también influye, eso es lindo sentir el apoyo y tener ese aliento desde el primer minuto, esperamos darle la alegría y de sacar un partido importantísimo".