Luis Palma pone a Costa Rica como favorita, aunque dejó claro que; "tenemos que ganar"

San Pedro Sula, Honduras.- Luego de su gran actuación en la primera jornada de la Conference League anotando un gol y asistiendo para el triunfo del Lech Poznan, Luis Palma aterrizó este domingo en el aeropuerto internacional Ramón Villedad Morales para sumarse a los trabajos de Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras y afrontar los partidos eliminatorias contra Costa Rica y Haití. el próximo 9 y 13 de octubre.

El extremo catracho llega confiado que en la Bicolor sacará el triunfo el jueves en el Estadio Morazán ante los ticos, aunque asegura que su rival es "favorito" porque tiene más participaciones en las Copas del Mundo.

"Me alegro de estar en la Selección, es un orgullo. Ahora toca preparanos para estos dos partidos que son vitales y tenemos que sumar los tres puntos", arrancó diciendo Palma ante los medios de comunicación que esperaban su arribo al país. Sobre cómo se encuentra físicamente, el 'Bicho' aseguró que "estoy bien, nada de lesiones, solo cansancio después de un partido, ya pasaron 48 horas... claramente el viaje, pero no es una excusa, vengo a trabajar y a dar lo mejor"

Palma atraviesa un gran presente en lo individual con su club (3 goles y 2 asistencia en la liga polaca) y espera trasladarlo a la Bicolor. "Lo importante es estar jugando, disfrutando del fútbol, y este momento con mi equipo espero venir a implementarlo en la Selecicón", apunta. El ceibeño insiste que "estos dos partidos en casa son importantes que tenemos que ganar", aunque explica que Costa Rica es favorita porque "es la que tiene más mundiales (participaciones), también tiene buenos jugadores, nosotros vamos a prepararnos para sacar los tres puntos acá en casa".

También espera que haya un llenazo en el Estadio Morazán y envió un mensaje a la afición. "Ese apoyo que tuvimos contra México tiene que repetirse, a la gente decirle que siga confiando, que nosotros daremos el 100% para sacar los resultados".