Dixon Ramírez es baja de la Selección de Honduras y tres más encienden las alarmas

San Pedro Sula, Honduras.- A pocos días de enfrentar la primera final de octubre frente a Costa Rica por el boleto al Mundial del 2026, la Selección de Honduras sigue recibiendo malas noticias. Y es que el revulsivo delantero del Real España, Dixon Ramírez, sufre una lesión en la rodilla que lo deja fuera de la convocatoria. El delantero del Real España llegó con un problema en los ligamentos de la rodilla, que luego de ser evaluado por el cuerpo médico de la Bicolor, se confirmó que sufre inflamación en los ligamentos y meniscos, y no está en condiciones de integrar la 'H' para partidos ante Costa Rica y Haití.

El jugador del Real España viene sufriendo este padecimiento desde hace muchos meses. Se lesionó jugando con los aurinegros y ha sido poco el tiempo de reposo que le ha impedido una rápida recuperación. La Federación ya está haciendo los trámites para hacer una nueva convocatoria y se llamaría a Bryan Acosta, jugador del Nashville SC. La situación en la Bicolor con las lesiones ha sido compleja y la ha golpeado duro. Para estos partidos perdió a Denil Maldonado, José Julián Martínez, Edwin Rodríguez y David Ruiz; ahora se suma Dixon Ramírez. Rueda cruza los dedos ya que también Romell Quioto sufrió un problema físico, fue evaluado por el doctor Óscar Benítez y se le está dando seguimiento a su recuperación.

De igual forma, el cuerpo técnico de la 'H' y la Federación de Fútbol fue informada desde Polonia que el mediocampista Luis Palma también salió "tocado" en el último partido que disputó con el Lech Poznan, y al llegar será evaluado para conocer el estado de su lesión. También Luis Vega está con algunas molestias físicas y esto pone en alerta la zaga de la Bicolor.