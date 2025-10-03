Honduras se concentra: jugador llega en taxi y dos legionarios ya se unieron

La Selección Nacional de Honduras se concentró pensando en los juegos ante Costa Rica y Haití. Dos legionarios ya hicieron su arribo y este fin de semana llegan los otros
Alexy Vega, atacante del Marathón y único de esa plantilla 'verdolaga' por Rueda para estos juegos eliminatorios, llegó en compañía de un familiar.
Luis "Buba" López fue el primer jugador en llegar a la concentración al hotel en San Pedro Sula para estos juegos de eliminatoria.
Alex López regresa a una concentración de la Selección de Honduras, Rueda cuenta con él para los juegos ante Costa Rica y Haití este jueves 09 y lunes 13.
Yustin Arboleda llega de golear con el Olimpia en Copa Centroamericana de Concacaf ante el Cartaginés.
José Mario Pinto también llegó a la concentración de la 'H' en San Pedro Sula.
El portero Edrick Menjívar, titular en los últimos juegos de la 'Bicolor', ya se unió a la concentración.
José Raúl García, jugador que pertenece al Olimpia pero que milita en los Lobos de la UPN, es uno de los que Rueda ha estado convocando.
Denis Meléndez y otros jugadores del Motagua también se unieron a la 'H'.
Raúl Marcelo Santos busca un puesto en la defensa de Honduras tras las bajas de Denis Meléndez y Denil Maldonado.
Deyron Martínez es uno de los jugadores sorpresas en esta convocatoria, el futbolista del Olancho FC atendió el llamado para los juegos de la segunda fecha de la última fase de la eliminatoria.
Luis Ortiz llega a competir ese puesto de titular en la 'H'. Honduras marcha como líder de su grupo C cn cuatro unidades, dos más que Costa Rica y Haití, tres que Nicaragua.
Reinaldo Rueda viajó de Tegucigalpa para empezar sus trabajos con el grupo de jugadores de Liga Nacional, además de Romell Quioto y Deybi Flores, los dos legionarios que ya se concentraron.
Franklin Flores, lateral del Real España, fue el segundo jugador en decir 'presente' y llamó la atención en su llegada en un taxi.
Deybi Flores ya estaba en suelo hondureño y se encuentra concentracon con la Selección de Honduras.