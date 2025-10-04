  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios

Reinaldo Rueda comenzó los trabajos con la Selección de Honduras para los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 ante Costa Rica y Haití

  • 04 de octubre de 2025 a las 19:06
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
1 de 16

Reinaldo Rueda comenzó los trabajos con la Selección de Honduras para los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 ante Costa Rica y Haití

 Foto: Mauricio Ayala
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
2 de 16

¡Comenzó la fiesta de la Eliminatoria Mundialista! Este sábado la Selección de Honduras inició los trabajos de entreno previo al duelo ante Costa Rica.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
3 de 16

La Bicolor Hondureña, bajo el mando de Reinaldo Rueda, entrenó en la bella grama de reconocido colegio bilingue de San Pedro Sula.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
4 de 16

Luis "Buba" López fue el primer futbolista en unirse a la Selección de Honduras que inició la concentración este viernes.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
5 de 16

Romell Samir Quioto también se unió a las filas de la Bicolor Catracha que el jueves buscará dar el golpe a los ticos en la Eliminatoria.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
6 de 16

Reinaldo Rueda, antes del entreno de este sábado, se relajó un ratín con su cuerpo técnico.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
7 de 16

José Mario Pinto, de gran momento con Olimpia, nuevamente fue tomado en cuenta por entrenador colombiano Reinaldo Rueda.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
8 de 16

Deyron Martínez, futbolista de Olancho FC, es uno de los rostros nuevos de la Selección de Honduras para la doble ventana de octubre.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
9 de 16

Édrick Menjívar y Luis Ortiz ya se sumaron a las filas de La H tras sus participaciones con Olimpia y Motagua en la Copa Centroamericana.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
10 de 16

Alex López, que podría ser el recambio de Edwin Rodríguez, entrenó junto a Romell Quioto este sábado en la zona norte del país.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
11 de 16

Deyron Martínez, Choco Lozano y Luis Santamaría captados por el LENTE DIEZ. Honduras y Costa Rica se miden este jueves 9 de octubre.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
12 de 16

La H y sus trabajos a todo vapor pensando en el combinado tico. Honduras es líder de su zona en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
13 de 16

La Bicolor y los Ticos se miden el jueves a partir de las 8:06 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
14 de 16

A la Bicolor faltan por sumarse Andy Nájar, Rigo Rivas, Luis Palma, Andy Nájar, Nayrobi Vargas, Leonardo Posadas, entre otros legionarios.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
15 de 16

Getsel Montes será el reemplazo de Denil Maldonado en la defensa central por derecha ante Costa Rica. El yoreño charló con los medios de prensa.
Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios
16 de 16

José Raúl García, volante juvenil de Lobos UPNFM, ya no es un rostro nuevo en la H. El mediocampista, por su buen nivel en Liga Nacional, mantiene los llamados de Reinaldo Rueda.
Cargar más fotos