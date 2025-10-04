Honduras realiza primer entreno pensando en choque ante Costa Rica; hicieron falta varios

Reinaldo Rueda comenzó los trabajos con la Selección de Honduras para los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 ante Costa Rica y Haití
¡Comenzó la fiesta de la Eliminatoria Mundialista! Este sábado la Selección de Honduras inició los trabajos de entreno previo al duelo ante Costa Rica.
La Bicolor Hondureña, bajo el mando de Reinaldo Rueda, entrenó en la bella grama de reconocido colegio bilingue de San Pedro Sula.
Luis "Buba" López fue el primer futbolista en unirse a la Selección de Honduras que inició la concentración este viernes.
Romell Samir Quioto también se unió a las filas de la Bicolor Catracha que el jueves buscará dar el golpe a los ticos en la Eliminatoria.
Reinaldo Rueda, antes del entreno de este sábado, se relajó un ratín con su cuerpo técnico.
José Mario Pinto, de gran momento con Olimpia, nuevamente fue tomado en cuenta por entrenador colombiano Reinaldo Rueda.
Deyron Martínez, futbolista de Olancho FC, es uno de los rostros nuevos de la Selección de Honduras para la doble ventana de octubre.
Édrick Menjívar y Luis Ortiz ya se sumaron a las filas de La H tras sus participaciones con Olimpia y Motagua en la Copa Centroamericana.
Alex López, que podría ser el recambio de Edwin Rodríguez, entrenó junto a Romell Quioto este sábado en la zona norte del país.
Deyron Martínez, Choco Lozano y Luis Santamaría captados por el LENTE DIEZ. Honduras y Costa Rica se miden este jueves 9 de octubre.
La H y sus trabajos a todo vapor pensando en el combinado tico. Honduras es líder de su zona en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista.
La Bicolor y los Ticos se miden el jueves a partir de las 8:06 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
A la Bicolor faltan por sumarse Andy Nájar, Rigo Rivas, Luis Palma, Andy Nájar, Nayrobi Vargas, Leonardo Posadas, entre otros legionarios.
Getsel Montes será el reemplazo de Denil Maldonado en la defensa central por derecha ante Costa Rica. El yoreño charló con los medios de prensa.
José Raúl García, volante juvenil de Lobos UPNFM, ya no es un rostro nuevo en la H. El mediocampista, por su buen nivel en Liga Nacional, mantiene los llamados de Reinaldo Rueda.