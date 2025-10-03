¡Muchos cambios! El 11 titular de Honduras con el que enfrentaría a Costa Rica en eliminatoria

La Selección de Honduras se enfrenta a Costa Rica por la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 y Reinaldo Rueda está en un problema por tener tantas bajas
Édrick Menjívar será el cuidavallas titular de Honduras ante Costa Rica en la jornada tres de la Eliminatoria Mundialista.
Andy Nájar arrancaría en el costado derecho de la Bicolor Hondureña. El ex Olimpia viene de ser campeón con el Nashville en US Open Cup.
Getsel Montes, de grandes partidos en las primeras dos jornadas de Eliminatoria Mundialista, arrancará de titular al sustituir a Denil Maldonado.
Luis Vega reemplazaría la dura baja de Julián Martínez, futbolista que se pierde el resto de la Eliminatoria Mundialista.
Joseph Rosales, por los momentos, sería el titular de Honduras ante Costa Rica. "Supremo" es titular inamovible por el costado izquierdo.
Kervin Arriaga, volante del Levante de España, regresa a la Selección de Honduras tras perderse las primeras dos jornadas.
Deiby Flores es uno de los titulares inamovibles que tiene la Selección de Honduras.
Jorge Álvarez sería una de las opciones a reemplazar la baja de Edwin Rodríguez. Sin embargo, Alex López es la posición natural y podría ser sorpresa en el 11 titular.
Romell Quioto es uno de los hombres de confianza de la Bicolor Hondureña. El atacante es uno de los killers de La H en la Eliminatoria.
Tirado al costado izquierdo aparecerá Luis Enrique Palma, el legionario del momento en el fútbol hondureño.
Jorge Benguché está pasando por un gran momento con los colores de Olimpia. El jugador merengue le ganaría el puesto al Choco Lozano.
Yustin Arboleda es uno de los referentes que tiene Olimpia en el eje de ataque y es uno de los convocados de Reinaldo Rueda.
Rueda convocó al Choco Lozano a pesar de su mal momento, pero es una gran opción para la Bicolor Hondureña.
José Mario Pinto es otro recambio electrizante que tiene Rueda para Honduras ante Costa Rica y Haití.
Carlos Pineda, volante del Sporting FC de Costa Rica, juega de mediocampista y recibió el llamado de Rueda.
Alexander López, volante del Olancho FC, regresa a la Selección de Honduras. El "Arquitecto" es uno de lo recambios posicionales de Edwin Rodríguez.
Marcelo Santos es un futbolista polifuncional que puede jugar de defensa central, lateral y volante de contención.
Edwin Rodríguez tuvo el infortunio de una nueva lesión en el quinto metatarsiano del tobillo derecho. Se pierde el resto de la Eliminatoria Mundialista.
David Ruiz, según reportes, recayó de su lesión que se localizó en el tercio proximal de los isquiotibiales derechos. Se estima que su regreso a la actividad física se determinará a medida que continúe su recuperación
Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, sabe que vencer a Haití y Costa Rica pone a la Bicolor cerca del Mundial United 2026.