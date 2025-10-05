  1. Inicio
Bella chica llegó a entreno de Honduras y la alegría que causó arribo de Palma y Rivas

La Selección de Honduras ha comenzado sus trabajos de cara a los partidos de eliminatoria ante Costa Rica y Haití rumbo al Mundial United 2026

  • 05 de octubre de 2025 a las 18:00
La Selección de Honduras ha comenzado sus trabajos de cara a los partidos de eliminatoria ante Costa Rica y Haití rumbo al Mundial United 2026

 Fotos: Mauricio Ayala
Luis Palma llegó desde Polonia y de inmediató se sumó a la selección de Honduras, aunque haciendo trabajos diferentes.
Una invitada de la selección llegó al entrenamiento de la bicolor y saludó a todo el cuerpo técnico.
La bella dama saludó uno a uno a los miembros del cuerpo técnico y luego observó el entrenamiento.
Choco Lozano y Luis Palma hicieron trabajos diferentes en el inicio del entrenamiento de la 'Bicolor' que este jueves se mide a Costa Rica.

Luis Palma y Rigoberto Rivas llegaron este día y horas después se pusieron a la orden del técnico Reinaldo Rueda.
No hay duda que la llegada del "Bambino" a la 'Bicolor' ha representado alegría, si hay una duda, solo vean a Alex López como lo levantó.
Choco Lozano se reporta listo para estos encuentros de la 'H', es uno de los líderes de este grupo que comanda Rueda.
Néstor Lo Tártaro, preparador de porteros de la Selección de Honduras, realiza sus trabajos con tecnología y graba los entrenamientos.
Romell Quioto ha estado siendo tratado médicamente y realiza trabajos diferentes con la 'H', se espera que esté ante Costa Rica al 100%.
Reinaldo Rueda analiza bien lo que serán estos partidos que de ganar ambos, se acercarían a ese boleto al Mundial United 2026.
Los trabajos han comenzado en su totalidad y pensando en los choques de Costa Rica y Haití.
