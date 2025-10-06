Kervin Arriaga se une a la Selección: Anécdota ante el Real Madrid y lanza mensaje a Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- Kervin Arriaga, jugador del Levante en España, llegó de madrugada para incorporarse a la Selección de Honduras que afrontará dos partidos decisivos en las eliminatorias mundialistas, contra Costa Rica y Haití. El mediocampista se mostró agradecido por la confianza del cuerpo técnico y listo para aportar al equipo tras superar una lesión que lo tuvo fuera de acción después de la Copa Oro. Durante su llegada a territorio hondureño, Arriaga reflexionó sobre su experiencia en el fútbol español, la importancia de la mentalidad y el compromiso en estos encuentros, y la necesidad de que la afición apoye al equipo en el estadio Morazán para asegurar la victoria este próximo jueves. También habló sobre la opción de jugar en diferentes posiciones por las ausencias en el plantel y destacó la relevancia de estos meses en el proceso clasificatorio.

Consciente de la dificultad que representa enfrentar a Costa Rica, uno de los rivales más fuertes de la región, Kervin afirmó que el grupo está mentalizado y preparado para dar el máximo, respaldado por una plantilla comprometida y un cuerpo técnico que confía en su rendimiento. Con la llegada del pivote hondureño, solamente restaría tres legionarios más para que el plantel de Reinaldo Rueda trabaje completo. Los últimos en sumarse serán Andy Najar, Leonardo Posadas y Nairoby Vargas, los tres llegan este lunes por la tarde.

LO QUE DIJO:

Contanos cómo venís, cómo está esta experiencia en el Levante y con esa oportunidad que tienes en el fútbol español. La verdad que estoy muy agradecido nuevamente con Dios y con el profe por tomarme en cuenta para estos dos partidos. Vengo motivado, con muchas ganas. Sabemos que van a ser dos partidos muy importantes para nosotros, pero venimos con la mentalidad y el deseo de hacer las cosas bien. Físicamente, ¿cómo vienes? ¿Ya superado el tema de la lesión? Sí, después de la Copa Oro tuve un pequeño problema en el cuádriceps y pasé momentos duros para recuperarme. Me sacaban líquido del cuádriceps con frecuencia, pero ahora ya estoy bien. La lesión quedó atrás y estoy listo para ponerme a las órdenes del profe. Costa Rica es favorito por la jerarquía que tiene. ¿Cómo lo ves en este tu regreso a la selección luego de superar la lesión? Sabemos que Costa Rica es una gran selección con grandes jugadores, pero nosotros nos vamos a enfocar en nuestro trabajo. Creo que daremos lo mejor. Tenemos a nuestra afición, a nuestra gente, y estamos en casa, por lo que tenemos que trabajar el doble o el triple para que esos tres puntos se queden con nosotros. No pudiste estar en el partido de repechaje a la Copa América en 2023 ante Costa Rica, esta nueva oportunidad de enfrentarse a los ticos, ¿lo tomas como una revancha personal? Todos los partidos los tomo como si fueran una final, independientemente del rival. Nos pondremos a las órdenes del profe estos días que quedan para afrontar el partido de la mejor manera y buscar que los tres puntos se queden con nosotros. Se vio tu motivación en redes sociales cuando anunciaron tu nombre en la convocatoria. ¿Considerás que contagiar a tus compañeros con ese compromiso es clave, siendo uno de los más experimentados? Como jugador todos queremos estar en estos partidos. Sufrí un poco cuando por la lesión no pude venir, pero aquí todos los compañeros estamos comprometidos con la selección. Sabemos que si ganamos estos dos partidos, damos un paso muy importante para la clasificación, y creemos que tenemos el material humano para trabajar y hacer las cosas bien.