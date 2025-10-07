Keylor Navas en duda ante Honduras: el golpe que sacude en Costa Rica

San José, Costa Rica.- El legendario guardameta Keylor Navas es duda para el partido eliminatorio de este jueves 9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, tras sufrir un golpe en el tobillo que lo ha obligado a entrenar de manera diferenciada.

Desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmaron que el arquero de 38 años fue apartado del grupo principal junto a Celso Borges, otro veterano que arrastra molestias musculares. Aunque se habla de una lesión leve, su presencia ante la “H” no está garantizada y eso genera incertidumbre en el combinado tico.

Para Honduras, esta baja podría significar un cambio de panorama. No solo por el peso simbólico del exjugador del Real Madrid, sino porque Navas con su experiencia psicológica, al llegar a la concentración de la selección tica, prendió la rivalidad entre centroamericanos con sus declaraciones sobre que Costa Rica tiene más historia mundialista que Honduras.