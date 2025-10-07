Celso Borges entrena por separado del grupo; ¿estará con Costa Rica ante Honduras?

San José, Honduras.- La Selección Nacional de Costa Rica que comanda Miguel 'Piojo' Herrera realizó su primer entrenamiento de cara al partido del próximo jueves contra Honduras en San Pedro Sula por las eliminatorias al Mundial 2026. El combinado tico llevará a cabo hoy su segunda sesión y mañana por la tarde volará hacia tierras catrachas para afrontar un día después el decisivo encuentro. La 'Sele' solo suma dos unidads en el Grupo C y necesita puntuar fuera de casa para seguir soñando con la clasificación.

La gran duda que existe en estos momentos en Costa Rica es la presencia de Celso Borges para el duelo contra la Bicolor. El veterano mediocampista regresó al equipo nacional, pero llegó con una lesión muscular. El sábado se resintió de la dolencia y parecía difícil que pudiera estar listo para dicho compromiso. El domingo presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo del entrenamiento de forma preventiva, según el reporte de la Federacción costarricense.

EVOLUCIÓN POSITIVA

Sin embargo, en las últimas horas, la Federación informó que Celso ha presentado una mejoría y seguirá haciendo trabajo diferenciado, a la espera que pueda recuperarse y disputar algunos minutos ante los catrachos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "En el caso de Celso Borges, presenta mejoría y evolución positiva. Hará trabajo diferenciado en el día de hoy mientras se valora la cicatrización de su lesión", señalaron desde el cuadro tico. El 'Piojo' Herrera llamó a 26 jugadores para los duelos contra Honduras y Nicaragua. Además de Celso, reincorporó a Kendall Waston y Allan Cruz, dos experimentados con los que se busca redireccionar el camino, luego de los tropiezos en setiembre.