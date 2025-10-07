Drone vigila entrenamiento de la Selección de Honduras; ¿de quién era?

San Pedro Sula, Honduras.- En las eliminatorias mundialistas nadie quiere dar ventajas ni tampoco dejar pasar algún detalle, menos en un partido de trascendencia donde podría irse encaminando un equipo a la Copa del Mundo. Es el caso en el partido que Honduras encarará como local ante su similar de Costa Rica del próximo jueves a las 8:00 de la noche en el mítico estadio Morazán de San Pedro Sula, recinto donde la selección catracha de Reinaldo Rueda realizó su primer entrenamiento pensando en los ticos.

En esa primera sesión, donde Rueda Rivera contó con todos sus legionarios a excepción de Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, hubo molestia en el cuerpo técnico de la bicolor hondureña por un drone que sobrevoló el estadio Morazán mientras realizaban los entrenamientos. Esa acción incomodó a Reinaldo Rueda y al resto de la delegación catracha por lo que se ha estado investigando quién tuvo el atrevimiento de volar este aparato que irrumpió la intimidad del seleccionado catracho y que para sorpresa del seleccionador no era ni de la Federación de Fútbol de Honduras ni de la prensa catracha.