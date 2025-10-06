LeBron James anuncia que tomará este martes "la decisión de todas las decisiones"

Chicago, Estados Unidos.-LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, anunció este lunes en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.

"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.

Su publicación está acompañada por un video en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.