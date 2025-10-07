Futbolista hondureño es asesinado en su propia casa en San Pedro Sula

"Recordamos a Carlos Daniel no solo por su entrega en la cancha, sino también por la calidez de su corazón y la nobleza de su espíritu. Era reconocido por su alegría contagiosa, su lealtad inquebrantable hacia sus amigos y compañeros, y su respeto hacia todos los que lo rodeaban. Su calidad humana fue un faro de esperanza y un ejemplo de las virtudes que aspiramos a cultivar en nuestro club", añadió la entidad.