Futbolista hondureño es asesinado en su propia casa en San Pedro Sula

El futbolista hondureño fue asesinado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, al momento que ingresaba a su vivienda
Carlos Daniel Pérez Raudales, de 21 años de edad, pertenecía a las reservas del Club Platense Junior.
El joven futbolista fue asesinado la noche del pasado domingo en su casa de residencia en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
Según los informe, el que en vida fuera futbolista, recibió dos impactos de bala dentro de su casa de habitación en la colonia Brisas de Expocentro.
Las autoridades señalaron que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 PM del domingo, cuando el joven intentó impedir el asalto que varios individuos realizaban en la vivienda de sus padres.
Al momento de lo ocurrido, estos individuos interceptaron el vehículo que conducía el padre de la víctima, según reporta Diario La Prensa.
Ante lo ocurrido, Carlos Daniel, quien estaba fuera, corrió a su casa, al verlo, los agresores le dispararon en su contra, luego el otro asaltante lo remató.
Fue llevado rápidamente a un centro médico cercano, pero lamentablemente falleció.
Carlos Daniel formaba parte de la plantilla del Platense Junior y el equipo lamentó con profundo dolor lo sucedido a través de sus redes sociales.
"Nota de Duelo y Repudio. El Club Platense Junior lamenta profundamente, con inmensa tristeza, el sensible y trágico fallecimiento de nuestro querido Carlos Daniel Pérez. Le fue arrebatada la vida de manera violenta e injusta, apagando prematuramente una luz llena de sueños e ilusiones que apenas comenzaba a brillar. Esta pérdida irreparable nos conmueve a todos los que formamos parte de la familia de Platense Junior", expresó el club.
"Recordamos a Carlos Daniel no solo por su entrega en la cancha, sino también por la calidez de su corazón y la nobleza de su espíritu. Era reconocido por su alegría contagiosa, su lealtad inquebrantable hacia sus amigos y compañeros, y su respeto hacia todos los que lo rodeaban. Su calidad humana fue un faro de esperanza y un ejemplo de las virtudes que aspiramos a cultivar en nuestro club", añadió la entidad.
"Elevamos nuestra voz para repudiar enérgicamente este terrible y cobarde acto que ha sembrado luto y dolor en nuestra comunidad. Exigimos justicia y paz", agregó el Platense Junior para despedir a su futbolista.
Comunicado del Platense Junior donde lamenta, repudia y exige paz por el asesinato de Carlos Daniel Pérez.
La institución también emitió acuerdo de duelo luego de que Carlos Pérez fue asesinado en San Pedro Sula por un individuo encapuchado.
En las redes sociales hay muchos mensajes de consternación por la muerte del joven futbolista y uno de los que se pronunció fue Emil Martínez, exjugador y ahora entrenador de reservas del Marathón.
Carlos Daniel se formaba en el Platense Junior y tanto el club como su familia exigente justicia a las autoridades por su asesinato.