Los pequeños campeones que hicieron historia en la Vuelta Infantil de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Vuelta Infantil de EL HERALDO ha sido, desde su creación en 2013, un espacio donde los más pequeños han demostrado que la pasión por el ciclismo y la competencia nace desde temprana edad. Lo que comenzó como una actividad recreativa con solo dos categorías, se transformó en un semillero de talentos que, año tras año, han dejado huella en el podio y en la historia de esta gran fiesta deportiva.

De los primeros pedales a la expansión de categorías

En su primera edición (2013), solo se disputaron dos categorías: Héctor Meza y Carlos Guzmán se consagraron como los primeros campeones del certamen en el rango de 5 a 7 años y 8 a 10 años, respectivamente. Un año más tarde, la organización amplió la competencia dividiendo a los participantes por edad y género, abarcando desde los 0 hasta los 13 años, lo que marcó el inicio de una estructura más inclusiva.

A partir de la tercera hasta la sexta edición (2015-2018), las categorías se mantuvieron hasta los 12 años, y en las últimas cinco ediciones, hasta los 10, adaptándose al crecimiento de los pequeños ciclistas y al espíritu familiar del evento.

Nombres que se repiten y construyen legado

Entre los muchos ganadores que ha tenido la Vuelta Infantil, destacan nombres que aparecen en más de una edición, demostrando constancia y pasión por el ciclismo como: Mya Rodas (2015, 2016, 2017), César Galindo (2016, 2017, 2018), Yenfi Ávila (2017, 2018, 2019), Jaziel Palma (2022, 2023, 2024) y Dominick Hebberth (2023, 2024) son algunos de los campeones que han repetido podio en diferentes categorías.

Una pausa obligada y el renacer tras la pandemia

Las ediciones de 2020 y 2021 no se realizaron debido a la pandemia del covid-19, un paréntesis que generó expectativa entre los pequeños deportistas. Sin embargo, el regreso en 2022 marcó un nuevo comienzo, con más entusiasmo, participación familiar y una organización fortalecida.

La Vuelta Infantil El Heraldo ha trascendido como una tradición que combina deporte, valores y convivencia familiar. Año tras año, cientos de niños se reúnen para disfrutar de una experiencia única, donde los ganadores no solo se llevan una medalla, sino el orgullo de ser parte de un evento que promueve la salud, la disciplina y la alegría del ciclismo.



Cierre de inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, con un costo de L200, y podrán realizarse en tiendas Bike Mart, el kiosco en Multiplaza o a través del sitio web vueltaelheraldo.hn. El domingo 19 de octubre, el estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza volverá a llenarse de color, sonrisas y bicicletas pequeñas rodando hacia la meta.

Campeones por año y categoría (niñas y niños)

Primera Vuelta Infantil (2013): En la categoría de 5-7 años, el ganador del primer lugar fue Héctor Meza. En la otra categoría, de 8-10 años, el primer lugar fue para Carlos Guzmán. Segunda Vuelta Infantil (2014): Niñas - Categoría de 0 a 4 años

Daphne López - Categoría de 5 a 7 años

Hiromy Cerrato - Categoría de 8 a 10 años

Sofía Morales -Categoría de 11 a 13 años

Marcela Escobar Niños - Categoría de 0 a 4 años

José Martínez - Categoría de 5 a 7 años

Herber Laitano - Categoría de 8 a 10 años

Cristian Sabillón - Categoría de 11 a 13 años

Erick Banavides