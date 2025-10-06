Los pequeños campeones que hicieron historia en la Vuelta Infantil de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Vuelta Infantil de EL HERALDO ha sido, desde su creación en 2013, un espacio donde los más pequeños han demostrado que la pasión por el ciclismo y la competencia nace desde temprana edad.
Lo que comenzó como una actividad recreativa con solo dos categorías, se transformó en un semillero de talentos que, año tras año, han dejado huella en el podio y en la historia de esta gran fiesta deportiva.
De los primeros pedales a la expansión de categorías
En su primera edición (2013), solo se disputaron dos categorías: Héctor Meza y Carlos Guzmán se consagraron como los primeros campeones del certamen en el rango de 5 a 7 años y 8 a 10 años, respectivamente.
Un año más tarde, la organización amplió la competencia dividiendo a los participantes por edad y género, abarcando desde los 0 hasta los 13 años, lo que marcó el inicio de una estructura más inclusiva.
A partir de la tercera hasta la sexta edición (2015-2018), las categorías se mantuvieron hasta los 12 años, y en las últimas cinco ediciones, hasta los 10, adaptándose al crecimiento de los pequeños ciclistas y al espíritu familiar del evento.
Nombres que se repiten y construyen legado
Entre los muchos ganadores que ha tenido la Vuelta Infantil, destacan nombres que aparecen en más de una edición, demostrando constancia y pasión por el ciclismo como: Mya Rodas (2015, 2016, 2017), César Galindo (2016, 2017, 2018), Yenfi Ávila (2017, 2018, 2019), Jaziel Palma (2022, 2023, 2024) y Dominick Hebberth (2023, 2024) son algunos de los campeones que han repetido podio en diferentes categorías.
Una pausa obligada y el renacer tras la pandemia
Las ediciones de 2020 y 2021 no se realizaron debido a la pandemia del covid-19, un paréntesis que generó expectativa entre los pequeños deportistas. Sin embargo, el regreso en 2022 marcó un nuevo comienzo, con más entusiasmo, participación familiar y una organización fortalecida.
La Vuelta Infantil El Heraldo ha trascendido como una tradición que combina deporte, valores y convivencia familiar. Año tras año, cientos de niños se reúnen para disfrutar de una experiencia única, donde los ganadores no solo se llevan una medalla, sino el orgullo de ser parte de un evento que promueve la salud, la disciplina y la alegría del ciclismo.
Cierre de inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, con un costo de L200, y podrán realizarse en tiendas Bike Mart, el kiosco en Multiplaza o a través del sitio web vueltaelheraldo.hn. El domingo 19 de octubre, el estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza volverá a llenarse de color, sonrisas y bicicletas pequeñas rodando hacia la meta.
Campeones por año y categoría (niñas y niños)
Primera Vuelta Infantil (2013):
En la categoría de 5-7 años, el ganador del primer lugar fue Héctor Meza.
En la otra categoría, de 8-10 años, el primer lugar fue para Carlos Guzmán.
Segunda Vuelta Infantil (2014):
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Daphne López
- Categoría de 5 a 7 años
Hiromy Cerrato
- Categoría de 8 a 10 años
Sofía Morales
-Categoría de 11 a 13 años
Marcela Escobar
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
José Martínez
- Categoría de 5 a 7 años
Herber Laitano
- Categoría de 8 a 10 años
Cristian Sabillón
- Categoría de 11 a 13 años
Erick Banavides
Tercera Vuelta Infantil (2015):
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Lara Fernández
- Categoría de 5 a 6 años
Isabella Mourra
- Categoría de 7 a 8 años
Andrea López
-Categoría de 9-10 años
Mya Rodas
-Categoría de 11-12 años
Valeria Calderón
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
José Díaz
- Categoría de 5 a 6 años
Alex Flores
- Categoría de 7 a 8 años
Josué Aguilar
-Categoría de 9-10 años
Christian Sabillón
-Categoría de 11-12 años
Isaac Andino
Cuarta Vuelta Infantil (2016):
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Victoria Evelyn
- Categoría de 5 a 6 años
Jenffy Avila
- Categoría de 7 a 8 años
Iromy Cerrato
-Categoría de 9-10 años
Nahomy Cerrato
-Categoría de 11-12 años
Mya Rodas
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Daniel Melara
- Categoría de 5 a 6 años
Mario Mossi
- Categoría de 7 a 8 años
Emerson Gonzáles
-Categoría de 9-10 años
César Galindo
-Categoría de 11-12 años
Jonathan Gonzáles
Quinta Vuelta Infantil (2017):
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Emma Rojas
- Categoría de 5 a 6 años
Zoé López
- Categoría de 7 a 8 años
Yenfi Ávila
-Categoría de 9-10 años
Hiromy Cerrato
-Categoría de 11-12 años
Mya Rodas
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Daniel Melara
- Categoría de 5 a 6 años
Riven López
- Categoría de 7 a 8 años
Emerson Gonzáles
-Categoría de 9-10 años
Josué Aguilar
-Categoría de 11-12 años
César Galindo
Sexta Vuelta Infantil (2018):
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Ana Aceituno
- Categoría de 5 a 6 años
Emma Rojas
- Categoría de 7 a 8 años
Dennise Muñoz
-Categoría de 9-10 años
Yenfi Ávila
-Categoría de 11-12 años
Ariana Hellman
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Jordan Flores
- Categoría de 5 a 6 años
Josué Muñóz
- Categoría de 7 a 8 años
Douglas Galeas
-Categoría de 9-10 años
Diego Guerra
-Categoría de 11-12 años
César Galindo
Séptima Vuelta Infantil (2019):
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Jandyzmar Guillén
- Categoría de 5 a 6 años
María José Guevara
- Categoría de 7 a 8 años
Carmen Castillo
-Categoría de 9-10 años
Yenfi Ávila
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Carlos Midence
- Categoría de 5 a 6 años
Alexander Garay
- Categoría de 7 a 8 años
Riven López
-Categoría de 9-10 años
José Javier Viera
Octava Vuelta Infantil (2022)
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Camila Reyes
- Categoría de 5 a 6 años
Rocío Ramos
- Categoría de 7 a 8 años
Allison Perdomo
-Categoría de 9-10 años
Ashly Sauceda
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Lucas Colíndres
- Categoría de 5 a 6 años
Mateo Sánchez
- Categoría de 7 a 8 años
Jaziel Palma
-Categoría de 9-10 años
David Luis Canales
Novena Vuelta Infantil (2023)
Niñas- Categoría de 0 a 4 años
Ileana Avelar
- Categoría de 5 a 6 años
Camila Reyes
- Categoría de 7 a 8 años
Daniela Mendoza
-Categoría de 9-10 años
Nicole Torres
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Javier Rivas
- Categoría de 5 a 6 años
Dominick Hebberth
- Categoría de 7 a 8 años
Mateo Sánchez
-Categoría de 9-10 años
Jaziel Palma
Décima Vuelta Infantil (2024)
Niñas
- Categoría de 0 a 4 años
Lucía Vásquez
- Categoría de 5 a 6 años
Génesis López
- Categoría de 7 a 8 años
Daniela Mendoza
-Categoría de 9-10 años
Danna Amaya
Niños
- Categoría de 0 a 4 años
Fernando Furvich
- Categoría de 5 a 6 años
Dominick Hebberth
- Categoría de 7 a 8 años
Matías Lagos
-Categoría de 9-10 años
Jaziel Palma