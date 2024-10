Jaziel Palma, campeón de la Vuelta Infantil: “Espero cerrar con broche de oro”

7

“El año pasado, en la primera vuelta de la carrera me caí y todos me pasaron. Sentía que ya no los alcanzaba. Mi papá me dijo: ‘Levante la bici y llore después’. De ahí me levanté y gané. Como en la cuarta vuelta los alcancé”, dice Jaziel, quien cursa cuarto grado y es excelencia académica.

8

Estudia por la tarde y en la noche suele dedicarle una hora, de 7:00 a 8:00 PM, al entrenamiento. Desde sus dos años de edad comenzó a sentir el gusto por la bicicleta debido a la influencia de su progenitor (José) y actualmente pertenece al equipo Team Black Bike.